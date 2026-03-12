Acasă » Știri » Ioana Grama, luată în vizor după o reclamă ”fake”. Internauții s-au prins imediat de schemă: ”Ce penal!”

De: Andreea Stăncescu 12/03/2026 | 13:32
Ioana Grama, trasă la răspundere de fani / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Ioana Grama, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, a ajuns recent în centrul criticilor pe rețelele sociale după ce a publicat un videoclip în care promova o cremă de față aparținând unui brand cunoscut din industria de beauty. Clipul, care trebuia să fie o reclamă obișnuită, a stârnit însă numeroase reacții negative din partea urmăritorilor.

Ioana Grama activează în mediul online de peste 10 ani și a reușit, în acest timp, să își construiască o comunitate numeroasă de fani. În prezent, ea se apropie de pragul de 600.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, unde postează frecvent conținut despre lifestyle, modă și produse de îngrijire. Este cunoscută pentru numeroasele parteneriate pe care le are cu branduri populare. De data această a făcut o reclamă „fake” și a fost luată în vizor de urmăritorii săi.

Ioana Grama, criticată de fani

Deși are multă experiență în domeniu, influenceriță dă și „rateuri”. În imaginile postate online, Ioana Grama a aplicat crema direct pe față, deși avea deja machiaj. Mai exact, în zona respectivă era deja aplicat concealer, un produs folosit pentru acoperirea imperfecțiunilor. Gestul nu a trecut neobservat de cei care i-au urmărit videoclipul, iar mulți dintre ei au considerat că modul în care a fost realizată demonstrația nu este deloc potrivit pentru promovarea unui produs de îngrijire a pielii.

La scurt timp după publicarea clipului, secțiunea de comentarii s-a umplut de reacții critice. Unii utilizatori au spus că este pentru prima dată când văd pe cineva aplicând cremă peste machiaj, în timp ce alții au ironizat situația și au pus sub semnul întrebării autenticitatea reclamei.

Comentarii precum „ești prima persoană pe care o văd că își pune cremă de față peste make-up”, „cremă peste concealer” sau „ce penal” s-au numărat printre reacțiile lăsate de urmăritori.

Sursa foto: Tiktok

