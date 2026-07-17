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Motivul pentru care pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 va dura mai mult de 15 minute

De: Anca Chihaie 17/07/2026 | 20:02
Motivul pentru care pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 va dura mai mult de 15 minute
sursa-colaj CANCAN.RO
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Finala Cupei Mondiale din 2026 va aduce o schimbare fără precedent în istoria competiției, odată cu introducerea unui spectacol artistic organizat chiar în pauza dintre reprize. Evenimentul, programat înaintea reprizei secunde a duelului dintre Spania și Argentina, va modifica programul obișnuit al meciului, întrucât pregătirea scenei și desfășurarea show-ului necesită un interval de timp mai mare decât pauza tradițională de la mijlocul jocului.

Organizatorii au pregătit un concept inspirat din marile competiții sportive din Statele Unite, unde spectacolele din pauza meciurilor reprezintă de mulți ani o atracție importantă pentru publicul prezent în arenă și pentru telespectatorii din întreaga lume. Pentru Cupa Mondială, acesta va fi primul moment artistic desfășurat în timpul pauzei unei finale, marcând o schimbare importantă în modul în care este prezentat cel mai urmărit eveniment fotbalistic de pe glob.

Pauza finalei CM va dura mai mult de 15 minute

Implementarea acestui proiect presupune o organizare logistică amplă. În intervalul dintre reprize, echipe speciale vor intra pe teren pentru montarea unei scene și a echipamentelor necesare desfășurării spectacolului. Operațiunea este estimată să dureze aproximativ șapte minute, după care va urma reprezentația artistică, programată să aibă o durată de aproximativ 11 minute. După încheierea show-ului, infrastructura temporară va trebui îndepărtată rapid pentru ca suprafața de joc să fie pregătită în vederea reluării partidei.

Această schimbare ridică întrebări privind durata efectivă a pauzei dintre reprize. Legile Jocului elaborate de International Football Association Board prevăd că intervalul de la jumătatea meciului nu trebuie să depășească 15 minute. În același timp, regulamentul competiției organizate de FIFA menționează existența unui interval de 15 minute între reprize, fără să precizeze în mod explicit că acesta reprezintă o limită maximă imposibil de depășit.

Finala din 2026 este considerată una dintre cele mai spectaculoase ediții din istoria Cupei Mondiale și prin prisma numeroaselor elemente noi introduse de organizatori. Pe lângă formatul extins al turneului și desfășurarea competiției în trei țări gazdă, FIFA a ales să adauge mai multe componente inspirate din marile evenimente sportive nord-americane, încercând să transforme finala într-un adevărat spectacol de divertisment.

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