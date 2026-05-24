Carmen Harra a dat cărțile pe față. Motivul neașteptat pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat: „Ea nu își asumă greșeala”

Separarea dintre Cabral și Andreea Ibacka a atras numeroase reacții în spațiul public, mai ales după anunțul nepremeditat. După aproape două decenii petrecute împreună și o familie construită alături de cei doi copii ai lor, vestea despărțirii a stârnit interes în rândul admiratorilor.

În cadrul unei intervenții televizate, Carmen Harra a comentat relația celor doi din punct de vedere numerologic. Ea a analizat compatibilitatea acestora și dinamica relației de-a lungul timpului.

Potrivit acesteia, anumite influențe asociate cifrelor personale și etapelor de viață ar fi putut contribui la schimbările apărute în cuplu. Deși relația lor s-a încheiat, Cabral și Andreea au transmis că vor continua să fie implicați activ în creșterea copiilor și că separarea s-a produs într-un mod civilizat, fără conflicte publice.

„Codificarea lui Cabral este 2, care înseamnă sensibilitate în relație, parteneriat, dualitate. El are nevoie de armonie, dacă este rănit de ceva, el se retrage, nu vrea conflict și preferă tăcerea. Calea vieții Andreei este 4, vrea reguli, disciplină, e mai rigidă, mai critică. Compatibilitatea dintre cifrele astea două e foarte bună de fapt, relația se fisurează în momentul în care ea vrea siguranță, impune anumite norme pe care el nu poate să le mai ducă sau nu le acceptă, iar ea nu își asumă greșeala”, a dezvăluit Carmen Harra, la „Online story by Cornelia Ionescu”, potrivit Wowbiz.ro.

Motivul pentru care s-a ajuns la divorț

Numeroloaga Carmen Harra a susținut că, potrivit analizei efectuate din punct de vedere numerologic, relația dintre Andreea și Cabral ar fi ajuns oricum la deteriorare și, ulterior, la despărțire. Cu timpul, chimia și conexiunea dintre cei doi parteneri a dispărut.

„Relația lor s-a deteriorat încet, nu peste noapte, ceea ce i-a ajutat să stea împreună două cicluri de viață. La ei s-a rupt ceva chimic. Relația dintre Cabral și Andreea a devenit obositoare, și-a pierdut farmecul, conexiunea, iar ei nu au știut să o salveze.”, a mai precizat Carmen Harra, în cadrul aceleiași emisiuni.

