Cât te costă să folosești toaleta publică pe faleză, în Eforie Nord

Un celebru vlogger din România a realizat un tur complet al stațiunii Eforie Nord, însă ce i-a surprins pe urmăritori a fost când au aflat cât costă o simplă oprire la toaleta publică de pe faleza stațiunii.

În plin sezon estival pe litoralul românesc, un cunoscut vlogger de travel din România (împreună cu partenera sa) a făcut turul complet al stațiunii Eforie Nord. De la prețul pentru o saltea gonflabilă, până la costul unei cafele, al unui burger, clatite, gogoși, cazare, croaziere pe Marea Neagră și… wc public, Cristi și Denisa au făcut o „radiografie” completă a prețurilor pe care le experimentează un turist care alege această destinație de vacanță.

Cât costă wc public pe faleza din Eforie Nord

Printre altele, cei doi au abordat unul dintre subiectele sensibile (uneori controversate) de pe litoral: toaletele publice. Ajunși în fața unui WC public de pe faleza din Eforie Nord, aceștia le-au arătat urmăritorilor taxa pe care turiștii trebuie să o plătească: 3 lei pentru o utilizare.

„Este prima dată când găsim toalete publice. Sunt cu plată, iar taxa este de trei lei. Avem toalete pentru femei și pentru bărbați. Nu voi filma pentru că se vede fix în toalete”, a spus vloggerul.

Pentru a încerca să schimbe (cât de cât) percepția oamenilor despre litoralul românesc, cei doi vloggeri și-au transformat pasiunea într-o adevărat campanie de promovarea turismului românesc. În loc să pună accent pe părțile negative ale stațiunii, cei doi au avut o abordare constructivă, axată pe schimbările pozitive prin care a trecut stațiunea în ultimii ani.

Cei doi vloggeri susțin că Eforie Nord este o stațiune turistică excelentă pentru toate categoriile sociale, cu opțiuni la cazare, mâncare, relaxare și distracție la toate tarifele și pentru toate gusturile:

”Ai opțiuni de restaurante de 2*, 3*, 4* și 5*, condiții bune la prețuri pentru toate buzunarele, la fel și pe plajă. Te poți relaxazi pe șezlong, sau pe prosop, dacă vrei să dai un ban, poți să stai pe șezlong. Sau dacă ai la hotel opțiunea la hotel să ai plajă privată, poți profita de șezlong cu măsuță și umbreluță în prețul camerei de hotel, ceea ce este foarte bine”, a spus vloggerul.

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