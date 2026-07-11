Intervenție în forță în Sectorul 4 al Capitalei! Un bărbat de 45 de ani, imobilizat de trupele SAS după ce s-a baricadat cu un cuțit în casă

Un caz șocant a avut loc sâmbătă, 11 iulie, în București. Un bărbat înarmat cu un cuțit s-a baricadat într-un apartament din Sectorul 4, acolo unde amenința că își va face rău. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, printre care și mascații.

Totul s-a petrecut în cursul dimineții, în jurul orei 11:00, atunci când polițiștii de la Secția 15 Poliție au intervenit în urma unei sesizări primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență. În locuință se aflau atât mama, cât și fratele bărbatului, astfel că mai multe echipaje ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pentru evacuarea în siguranță a celor doi. Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Bărbat înarmat cu un cuțit, baricadat într-un apartament din Capitală

Imediat după sosirea echipajelor de poliție, cei doi membri ai familiei, respectiv mama și fratele au fost puși sub protecția forțelor de ordine, părăsind zona de risc. Potrivit detaliilor oferite de autorități, niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Intervenţia promptă şi coordonată a poliţiştilor Capitalei a condus la protejarea a doi membri ai unei familii şi la salvarea unui bărbat aflat într-o stare de risc, care ameninţa că îşi va face rău, având asupra sa un cuţit. Operaţiunea, desfăşurată în Sectorul 4 al Capitalei, a implicat efective din mai multe structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, intervenţia fiind finalizată fără ca vreo persoană să fie rănită, a transmis Poliția Capitalei.

Ulterior, bărbatul în vârstă de 45 de ani s-a baricadat într-o cameră din apartament și a refuzat orice negociere venită din partea autorităților. Acesta a continuat să spună că își va face rău.

În urma intervenţiei, mama şi fratele bărbatului au fost scoşi în siguranţă din apartament şi s-au aflat permanent sub protecţia poliţiştilor, fiind în afara oricărui pericol. Totodată, s-a constatat că bărbatul, în vârstă de 45 de ani, se baricadase într-un dormitor şi continua să ameninţe că îşi va face rău. Având în vedere gravitatea situaţiei şi riscul existent, pentru gestionarea în condiţii de siguranţă a intervenţiei au fost mobilizate structuri specializate, respectiv negociatori şi echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi ale Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, au mai spus autoritățile.

Ce se întâmplă acum cu bărbatul

După o perioadă îndelungată de negocieri, în momentul în care autoritățile au considerat că este oportun au intrat în locuință și l-au mobilizat pe bărbat. Apoi, acesta a fost evaluat medical de echipajul sosit la fața locului, fiind ulterior transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Echipele de intervenţie au procedat la imobilizarea bărbatului în condiţii de deplină siguranţă, fără ca acesta sau alte persoane să sufere vătămări, a mai declarat Poliția.

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