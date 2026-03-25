Carmen Harra, previziune îngrijorătoare pentru România: ”Pericol fără precedent”

Astăzi, 25 martie, celebra Carmen Harra și-a serbat ziua de naștere. A împlinit 71 de ani și a sărbătorit așa cum se cuvine. Însă, de ziua ei, aceasta nu putea să uite nici de România, țara natală, așa că a făcut câteva previziuni în legătură cu soarta românilor. Dar, din păcate, veștile nu sunt prea bune.

Carmen Harra, previziuni alarmante

Deși a fost zi de sărbătoare pentru Carmen Harra și aceasta și-a dorit să transmită câteva gânduri bune și românilor, previziunile făcute nu sunt deloc unele prea roz. Aceasta spune că din punct de vedere numerologic, lucrurile stau rău.

Anul acesta trebuia să deschidă o poartă prosperă pentru următorii nouă ani, însă pentru că a fost început cu un război acum viitorul nu mai arată prea bine, căci o să fie nevoie de timp să trecem peste toate efectele negative.

„Nu sunt comentator politic, nu sunt neapărat astrolog sau un ghicitor, este pur și simplu o evaluare a ce se întâmplă în lume, bazată pe un calcul numerologic. Suntem în anul 1 care trebuia să ne deschidă o poartă mare spre următorii 9 ani, în bine. Dacă am pornit-o cu stângul și am generat un război ne va fi greu să ieșim din el în anul 1. Asta ar fi o concluzie numerologică”, a declarat Carmen Harra, potrivit click.ro.

Veștile nu sunt bune, însă Carmen Harra a vrut să aducă și o urmă de speranță. Acesta spune că în cele din urmă România se va ridica din propria cenușă, însă până acolo mai este mult. Situația globală este una dificilă, iar Carmen Harra a precizat că omenirea nu s-a mai aflat într-un astfel de pericol în ultimii 80 de ani.

„Haosul afectează viața celor mulți de pe planetă! Eu, care sunt născută de Buna Vestire, nu vreau să fiu prăpăstioasă în această zi sfântă de sărbătoare, vreau să vestesc un lucru bun, o renaștere, o înflorire. Pot doar să spun că se va întâmpla renașterea României ca din cenușă, se va întâmpla, dar o să treacă un timp pentru că mai durează până ieșim din această situație! Nefericirea este că economia mondială este într-o prăbușire vertiginoasă, iar omenirea într-un pericol fără precedent în ultimii 80 de ani”, a mai spus Carmen Harra.

