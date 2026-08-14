Prognoza meteo azi, 14 august 2026. Contrast termic uriaș! România, între 4 și 33 de grade

România va avea parte de o vreme în general frumoasă și călduroasă vineri, 14 august, potrivit prognozei ANM. Temperaturile vor fi mai ridicate în vestul țării, în timp ce în zonele montane sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. În București, vremea va rămâne predominant frumoasă, cu maxime de până la 30 de grade.

Vremea de azi în România

În intervalul următor,vremea va fi în general frumoasă în România, iar în vestul și nord-vestul țării temperaturile vor caracteriza o vreme călduroasă. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Banat și Crișana, unde maximele vor ajunge la 33 de grade.

La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se vor situa între 24 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și pe litoral și 33 de grade în Banat și Crișana. Diferențele vor fi importante și pe timpul nopții: minimele vor coborî până la numai 4 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 20 de grade.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor apărea înnorări în special în zona Carpaților Meridionali și Occidentali. Aici, pe arii restrânse, sunt așteptate averse slabe, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 2-5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în timpul zilei în regiunile sudice, unde rafalele vor atinge în general 40-50 km/h.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Banat, Crișana și Maramureș, vremea va fi frumoasă și călduroasă, iar această parte a țării va avea și cele mai ridicate temperaturi ale intervalului. În Banat și Crișana, maximele vor putea ajunge până la 33 de grade.

În nord-vest, cerul va fi în general variabil, iar condițiile pentru ploi vor fi reduse. Spre zona montană din vest, în special în Carpații Occidentali, după-amiaza pot apărea averse slabe și descărcări electrice.

La Timișoara, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32-33 de grade, în timp ce la Cluj-Napoca sunt așteptate aproximativ 28-30 de grade.

Vremea în sud și sud-est

În regiunile sudice, vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi plăcute pentru mijlocul lunii august. Maximele se vor situa în general în jurul valorilor de 28-31 de grade.

Vântul va fi însă mai prezent în timpul zilei și va avea intensificări temporare, cu viteze care pot ajunge în general la 40-50 km/h. Cerul va fi variabil, fără fenomene meteorologice importante în zonele de câmpie.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia, vremea va fi călduroasă pe alocuri, iar temperaturile maxime se vor apropia de 30-32 de grade. La Craiova sunt așteptate valori în jurul a 30-31 de grade.

Cerul va fi variabil. În apropierea Carpaților Meridionali, în special în a doua parte a zilei, vor exista condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va putea avea intensificări temporare, mai ales în timpul zilei.

Vremea în est și nord-est

În Moldova și în nord-estul țării, temperaturile vor fi ceva mai moderate decât în vest. Maximele se vor situa în general între 25 și 30 de grade, iar nopțile vor fi răcoroase în zonele mai joase și în apropierea Carpaților Orientali.

La Iași, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 28-29 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab până la moderat.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, vremea va fi călduroasă pe alocuri în timpul zilei, însă noaptea temperaturile vor scădea considerabil. Cele mai mici valori din România sunt prognozate în estul Transilvaniei, unde minimele pot coborî până la numai 4 grade.

În depresiunile Carpaților Orientali, maximele vor fi de aproximativ 24 de grade. La Brașov, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25-27 de grade, iar noaptea va fi răcoroasă.

În zona Carpaților Meridionali și Occidentali, după-amiaza vor fi înnorări temporar accentuate și, pe arii restrânse, averse slabe și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în medie de 2-5 l/mp.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

În Dobrogea, temperaturile vor fi moderate, iar pe litoral va fi considerabil mai răcoare în timpul zilei decât în vestul țării. Maximele de pe litoral vor fi în jurul valorii de 24 de grade, însă noaptea temperaturile vor rămâne ridicate, cu minime care pot ajunge la 20 de grade.

La Constanța sunt așteptate aproximativ 24-26 de grade în timpul zilei și în jur de 19-20 de grade noaptea. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi în general frumoasă.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea se va menține predominant frumoasă. Cerul va fi variabil în timpul zilei și mai mult senin pe parcursul nopții. Vântul va sufla în general moderat în prima parte a intervalului, când rafalele vor ajunge la 40-45 km/h, după care va slăbi. Temperatura maximă în București va fi de 28-30 de grade, iar minima se va situa între 12 și 15 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 28-30 de grade, cu vreme în general frumoasă.

, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 28-30 de grade, cu vreme în general frumoasă. La Timișoara va fi mai cald, cu maxime de aproximativ 32-33 de grade, orașul aflându-se într-una dintre cele mai călduroase regiuni ale țării.

va fi mai cald, cu maxime de aproximativ 32-33 de grade, orașul aflându-se într-una dintre cele mai călduroase regiuni ale țării. La Iași, maximele vor ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar vremea va fi în general plăcută.

maximele vor ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar vremea va fi în general plăcută. La Craiova sunt așteptate temperaturi maxime de aproximativ 30-31 de grade, cu cer variabil.

sunt așteptate temperaturi maxime de aproximativ 30-31 de grade, cu cer variabil. La Constanța, influența Mării Negre va menține temperaturile mai scăzute, cu maxime de aproximativ 24-26 de grade și minime în jurul valorii de 19-20 de grade.

influența Mării Negre va menține temperaturile mai scăzute, cu maxime de aproximativ 24-26 de grade și minime în jurul valorii de 19-20 de grade. La Brașov, maximele vor fi de aproximativ 25-27 de grade, iar noaptea temperaturile vor scădea semnificativ.

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