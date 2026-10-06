BANCUL ZILEI | În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou

BANCUL ZILEI | În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou
BANCUL ZILEI | În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou
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Este marți, iar CANCAN.ro ți-a pregătit un banc care are toate șansele să-ți smulgă un zâmbet! De data aceasta, ne mutăm direct în Egipt, printre arheologi și sarcofage. Este imposibil să nu râzi!

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În interior erau două sarcofage. Pe primul era scris:
– „Aici odihnește cel mai frumos jucător de alba-neagra din Egipt.”
Pe al doilea, însă, apărea o altă inscripție:
– „Sau aici”.

BANCUL ZILEI | În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou

BANCUL ZILEI | În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou

Alt banc amuzant

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.
Angajatorul întreabă:
– Ce știi despre inteligența artificială?
Bulă:
– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.
– Și… ce știi să faci?
– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Polițistul:
– Bulă, știi că ai trecut pe rosu?
Bulă:
– Da, dar sincer să fiu, nici n-am observat că semaforul era acolo.
– Și de ce ai claxonat?
– M-am enervat că ceilalți nu mergeau odată!
– Ai permis de conducere?
– Încă nu… dar muncesc la el!

Bulă îl întreabă pe tatăl lui:
– Tată, Moș Crăciun ne aduce cadouri că n-are ce să facă cu banii sau are mulți copii și copiii lui s-au făcut mari și nu se mai joacă cu ele?
– Bulă, Moș Crăciun aduce cadouri numai dacă asculți părinții.
– Păi și de unde știe el dacă ascult sau nu?
– El te urmărește când dormi, când mănânci, când mergi la școală…
Bulă spune în gândul lui:
„Moș Crăciun o să-i spună lui tata și lui mama că nu am mers în anii ăștia la școală, doar la începutul școlii, pentru că au venit cu mine, iar după prima oră am chiulit.”

Altă glumă memorabilă

Bulă și Bulangioaica erau căsătoriți de 25 de ani. Într-o vineri, Bulă vede sub pat o valiză.
– Ce e cu valiza asta?
Se roși Bulangioaica un pic și zise:
– Dragule, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Deschide valiza.
Deschide Bulă valiza și înăuntru erau: trei cartofi și 50.000 de dolari.
– Ce e cu cartofii ăștia?
– Dragule, de-a lungul căsniciei noastre, de câte ori te-am înșelat… am pus un cartof în valiză.
– Ei, lasă că nu-i așa rău. Dar ce e cu cei 50.000 de dolari?
– Păi, de câte ori am adunat un kil, l-am vândut.

VEZI ȘI: BANC | Bulă este cel mai norocos om din lume

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