Ce compromisuri a făcut Bianca Drăgușanu în relații. Vedeta nu mai face sacrificii pentru nimeni

Bianca Drăgușanu a mărturisit de curând că a făcut compromisuri în relații. Cu timpul, aceasta a învățat că iubirea și atenția nu se obțin astfel, așa că a schimbat strategia. Mai mult decât atât, a vorbit despre lecțiile cu care a rămas din legăturile amoroase și îi sfătuiește pe urmăritori să îi calce pe urme.

Bianca Drăgușanu este din nou în atenția publicului, după ce a dezvăluit că a fost pusă în situații în care a fost nevoită să facă compromisuri din iubire. Vedeta a pus mai mult suflet, dar nu a primit nimic în schimb. Tocmai din acest motiv, s-a trezit la realitate și vine cu sfaturi importante. În plus, a explicat că perspectiva este complet diferită, iar acum nu mai face sacrificii pentru nimeni. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce compromisuri a făcut Bianca Drăgușanu în relații

Vedeta a trecut prin multe dezamăgiri din punct de vedere amoros. Timpul a trecut și a înțeles că de multe ori a făcut compromisuri la care nici nu ar fi trebuit să le gândească. Ea a oferit mai multă atenție și iubire, crezând că partenerii o vor pune în prim-plan, însă lucrurile nu au stat deloc așa.

Bianca Drăgușanu a învățat din greșeli, iar acum este de părere că dacă un bărbat te iubește cu adevărat, nu te va pune în situația în care să faci compromisuri pe care nu le dorești.

„Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac. Am făcut niște compromisuri la un moment dat în viața mea, in care am zis ca daca dau mai mult, e posibil să mă iubească și mai mult. cand dai mai mult se pare că primești mai putin. Nu faceți compromisuri pentru nimeni, nimic. Dacă bărbatul de lângă tine te iubește, nu îți va cere în viața ta să faci un lucru pe care nu simți să-l faci”, a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul podcastului Roxanei Ciuhulescu.

„Nu am niciun motiv să suport”

În cadrul aceluiași dialog, Bianca Drăgușanu a vorbit și despre sacrificii. Vedeta susține că nu mai are răbdarea necesară de se confrunta cu situații puerile, astfel că nu mai face sacrificii pentru nimeni. Ea a punctat că nu mai are niciun motiv să mai suporte bărbații imaturi.

„Sunt în punctul în care eu nu am mai răbdare sau nu pot să îmi irosesc timpul pe chestii inutile, imature. Practic, în loc să construim ceva împreună, mă lași să construiesc singură și după ce am construit, tu vii și îmi dărâmi. Pentru mine, lucrurile acestea sunt grave. Nu am niciun motiv să suport”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.

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