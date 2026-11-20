Frankie a cam ajuns în atenția internauților în ultima perioadă. Unul dintre cele mai discutate subiecte legate de ispita de la „Insula Iubirii” este chiar aspectul nasului său. După ce în mediul online au apărut numeroase speculații potrivit cărora ar fi apelat la o intervenție estetică, aceasta a decis să lămurească situația și să explice de ce nasul său are o formă aparte.

Ispita a negat că ar fi făcut rinoplastie și le-a povestit urmăritorilor săi că aspectul nasului are legătură cu un accident suferit în copilărie. Mai exact, Frankie a susținut că, pe vremea când avea doar un an, un scaun metalic a căzut peste fața sa, provocându-i o rană serioasă și lăsându-i o cicatrice cu care trăiește și în prezent.

Ispita a suferit un accident în copilărie

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, ispita a abordat direct subiectul care a stârnit multe comentarii în ultima perioadă. Aceasta a explicat că nu a recurs la o operație estetică. Totuși, recunoaște că și-ar dori ca nasul să fie puțin mai subțire. Teama de o intervenție chirurgicală o face însă să evite orice procedură.

„Hai să abordăm și subiectul care este foarte popular în ultimele zile, și anume nasul meu. Dacă am rinoplastie, de ce am rinoplastie, de ce am denivelări. Eu am o cicatrice pe nas. Situația prin care am trecut eu a fost ca, la vârsta de un an, să îmi cadă un scaun de metal pe față, să îmi despice nasul în două. Nu pot să scap de cicatrice pentru că mi-e și foarte frică. Nasul meu este gol. Mi-e frică să nu fac dintr-o problemă mică o problemă mare. Mi l-aș dori mai subțire, dar mi-e frică de rinoplastie pentru că asta este o operație care chiar îți modifică trăsăturile feței. Deci nu, nu am rinoplastie”, a spus Frankie, în mediul online.

Aceasta a ținut să pună capăt speculațiilor și să explice că particularitățile fizice care au atras atenția internauților sunt urmarea unui incident din copilărie, nu a unei intervenții estetice. Deși nu ascunde faptul că ar fi tentată să își schimbe forma nasului, Frankie consideră că riscurile unei operații nu justifică o astfel de decizie.

Frankie, replică acidă la adresa lui Marco

Pe lângă discuțiile despre aspectul său fizic, Frankie a atras atenția și printr-o serie de mesaje care par să facă trimitere la controversele apărute în jurul lui Marco. Prințul a susținut că ispita ar fi luat hainele concurenților de la „Insula Iubirii”. Această afirmație a alimentat schimbul de replici din mediul online.

Frankie nu a lăsat acuzațiile fără răspuns și a publicat un mesaj ironic. Ea a făcut referire la valoarea ținutelor pe care le poartă. Mai exact, aceasta a sugerat că garderoba sa nu are nicio legătură cu hainele despre care s-a discutat în spațiul public.

„Cum ies din casă cu un outfit de 13.000 de euro, fără bijuterii, ca să spună lumea că eu umblu în hainele furate de la foști”, a mai postat Frankie.

Săgețile aruncate nu s-au oprit aici. În aceeași postare, ispita a ales o formulare cu tentă sarcastică.

„Cum știi că ai reușit în viață? Femeile te aplaudă și bărbații te urăsc”, a scris Frankie.

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