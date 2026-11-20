Tzancă Uraganu a apelat la urmăritorii săi de pe Facebook pentru a găsi o femeie dispusă să o ajute pe mama lui. Manelistul a explicat că mama sa a fost operată recent la picior și va trebui să stea cu el în ghips aproape două luni, perioadă în care îi va fi dificil să se ocupe singură de activitățile zilnice.

Din acest motiv, Tzancă a anunțat pe pagina lui că are nevoie de o persoană din Ploiești care să îi pregătească mâncarea mamei sale, să facă curățenie și să o ajute cu alte treburi din gospodărie. Acesta a precizat că este vorba despre un loc de muncă plătit, pentru o perioadă de cel mult două luni.

Anunțul făcut de Tzancă Uraganu după operația mamei sale

În mesajul publicat pe Facebook, cântărețul a explicat ce presupune activitatea și a cerut să fie contactat doar de persoanele interesate de angajare.

„Angajez femeie să aibă grijă de mama timp de două luni maxim. Salariu, etc., în Ploiești. Precizez că abia s-a operat la picior și va sta în ghips aproape două luni. O femeie care să o ajute la mâncare, curățenie și ce mai e nevoie. Rog copiii să se abțină. Nu voi răspunde eu la acest număr decât persoanelor interesate”, a transmis Tzancă Uraganu.

Tzancă Uraganu a vorbit în mai multe rânduri despre relația apropiată pe care o are cu părinții săi. Deși nu mai locuiește în Ploiești, orașul său natal, artistul continuă să îi sprijine financiar, lucru pe care l-a făcut încă de când a început să câștige bani din muzică.

Manelistul le oferă sprijin financiar și mamelor copiilor săi, Alina Marymar și Lambada. De altfel, acesta obișnuiește să plece în vacanțe alături de amândouă și nu s-a ferit să vorbească public despre faptul că are grijă de familia sa.

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