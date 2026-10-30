Tzancă Uraganu a făcut un gest cum rar se vede! O familie nevoiașă a primit o casă complet utilată

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Tzancă Uraganu demonstrează că succesul nu înseamnă doar bani și faimă, ci și puterea de a schimba în bine viețile celor care trec prin momente dificile. Cunoscut pentru aparițiile sale din lumea muzicii de petrecere, manelistul a făcut de această dată un gest care a impresionat profund: a oferit un acoperiș deasupra capului unei familii cu patru copii, care se confrunta cu probleme serioase și nu avea condiții potrivite de locuit. Artistul nu s-a limitat doar la achiziționarea unei locuințe, ci a avut grijă ca aceasta să fie pregătită pentru ca părinții și copiii să se poată muta imediat.

Gestul a fost făcut public prin intermediul imaginilor surprinse de Alina Marymar, partenera cântărețului, care a fost implicată în această acțiune și l-a susținut pe tot parcursul proiectului. Cei doi au vrut să le ofere celor șase membri ai familiei mai mult decât un simplu spațiu în care să doarmă: o locuință în care să poată începe o viață mai liniștită, departe de grijile pe care le-au avut până acum.

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Cum arată locuința pe care Tzancă Uraganu a oferit-o familiei

Noua casă este construită sub forma unui container locuibil și a fost amenajată astfel încât să răspundă nevoilor întregii familii. Deși spațiul nu este unul foarte generos, fiecare detaliu a fost gândit pentru a le asigura părinților și celor patru copii condiții decente de trai.

În interior a fost amenajată o cameră în care au fost amplasate mai multe paturi supraetajate, pentru ca cei mici să aibă propriile locuri de dormit. De asemenea, locuința dispune și de un pat matrimonial destinat părinților. Mobilierul a fost deja instalat, iar spațiul a fost pregătit pentru a putea fi folosit fără ca beneficiarii să fie nevoiți să mai investească bani în amenajări.

Un alt detaliu important este faptul că manelistul a avut grijă ca locuința să fie dotată cu utilitățile necesare, astfel încât familia să nu primească doar o construcție goală, ci un spațiu în care să se poată instala imediat. Totul a fost organizat înainte de predarea casei, iar părinții au putut începe să își aducă lucrurile și să se acomodeze cu noul loc.

Chiar dacă proprietatea se află într-o zonă destul de greu accesibilă, acest lucru nu i-a împiedicat pe cei doi să ducă proiectul la bun sfârșit. Dimpotrivă, prioritatea a fost ca familia să beneficieze cât mai repede de un loc sigur în care să locuiască.

Tzancă Uraganu și Alina Marymar au pregătit și alte surprize pentru copii

Ajutorul oferit de cei doi nu s-a oprit la cumpărarea și amenajarea locuinței. Pentru ca momentul mutării să fie unul cât mai frumos, Tzancă Uraganu și Alina Marymar au venit și cu mai multe daruri pentru cei patru copii.

Aceștia au primit pungi pline cu alimente, dulciuri și jucării, lucruri care le-au adus multă bucurie celor mici. Imaginile surprinse la fața locului arată entuziasmul copiilor în momentul în care au descoperit surprizele pregătite pentru ei, dar și emoția părinților, care s-au văzut în fața unei schimbări importante pentru viitorul familiei.

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