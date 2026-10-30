Aliatul lui Philipp Plein o pune la punct pe Lucia Bartoli: „Nu este aptă să fie o mamă demnă pentru copiii ei”

Lucia Bartoli a intrat din nou în vizorul apropiaților lui Philipp Plein, iar de data aceasta criticile au venit chiar din partea prietenului designerului. Borislav Dimitrov a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre războiul dintre cei doi foști parteneri și nu s-a ferit să spună ce crede despre Lucia.

Borislav Dimitrov nu răspunde cu jumătăți de măsură când a fost întrebat despre conflictul dintre Philipp Plein și Lucia Bartoli. Prietenul designerului susține că știe povestea din interior și că, din punctul său de vedere, milionarul își face datoria de tată. Despre Lucia, în schimb, a avut cuvinte extrem de dure, punând sub semnul întrebării capacitatea acesteia de a-și crește copiii în acest moment.

„Philipp este prietenul meu și cunosc, în mare parte, adevărul! Este un tată bun și știu sigur că se ocupă de viitorul copiilor săi! În ceea ce o privește pe Lucia, ne cunoaștem, dar, în opinia mea, în momentul de față, nu este aptă să fie o mamă demnă pentru ei. Philipp nu este o persoană rea și a câștigat procesul împotriva ei. Lucia nu are voie să își viziteze copiii!”, a povestit Borislav Dimitrov pentru CANCAN.RO.

Ce se întâmplă între Philipp Plein și Andreea Sasu

Borislav Dimitrov a vorbit și despre relația dintre Philipp Plein și românca Andreea Sasu. Prietenul designerului a spus că cei doi se iubesc, se respectă și se înțeleg foarte bine, iar relația lor le oferă copiilor un exemplu pozitiv. Asta, în ciuda scandalului care continuă să-l țină pe Philipp în conflict cu fosta sa parteneră, Lucia Bartoli.

„Deocamdată, Philipp și Andreea trăiesc foarte bine împreună, se iubesc și se respectă, iar prin comportamentul lor oferă un exemplu bun copiilor lor!”, a mai spus el.

Lucia Bartoli vrea să-l facă de bani?!

Povestea dintre Philipp Plein și Lucia Bartoli s-a încheiat oficial în perioada 2023–2024, dar, dacă cineva se aștepta ca despărțirea să rămână doar cu niște amintiri neplăcute și uși trântite, s-a înșelat amarnic. Între cei doi a început un război în toată regula, mutat direct în instanțele din Elveția, unde miza a devenit una cât se poate de serioasă: custodia celor doi copii și condițiile în care sunt crescuți.

Lucia l-a acuzat pe Philipp că a înșelat-o cu Andreea Sasu și că vrea să o separe de cei doi copii. De cealaltă parte, designerul a susținut că fosta iubită a ținut copiii în condiții improprii. Nici povestea apartamentului de lux nu a lipsit din acest scandal: Lucia a reclamat că a fost nevoită să plece din locuința în care stătea cu cei mici, în timp ce Philipp a afirmat că ea a refuzat să elibereze o proprietate deja vândută.

Philipp Plein a mărturisit că a încercat să păstreze lucrurile într-o zonă civilizată și că i-a propus fostei iubite un sprijin financiar care, pentru mulți oameni, sună mai degrabă a câștig la loterie decât a întreținere lunară. Potrivit declarațiilor sale, oferta ar fi ajuns la 30.000 de franci elvețieni pe lună, pe lângă un apartament, personal pentru curățenie și alte beneficii.

„Este foarte greu de înțeles. Sincer, nu cred că a fost vorba despre bani încă de la început, pentru că i-am oferit foarte mulți bani. Noi nu am fost niciodată căsătoriți, însă i-am propus un sprijin financiar de până la 30.000 de franci elvețieni pe lună, adică aproximativ 32.000–33.000 de euro lunar, pe lângă un apartament, personal pentru curățenie și alte beneficii. Nu știu ce și-a dorit cu adevărat. Chiar nu înțeleg de ce s-a ajuns aici, pentru că aveam o relație bună. Eu mi-am dorit să păstrez o relație civilizată cu mama copiilor mei. Muncesc foarte mult, sunt un om ocupat, am sute de angajați și mai multe afaceri de administrat. Astăzi, să am grijă de copiii mei și să îi cresc împreună cu Andreea este o binecuvântare, dar este și o responsabilitate uriașă. Tocmai de aceea am un respect enorm pentru toate mamele, pentru că acum înțeleg cât de multă muncă presupune creșterea unui copil”, a spus Philipp Plein.

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