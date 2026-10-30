Remi de la Insula Iubirii, judecat fără milă. Doi „experți” în domeniu au analizat la sânge bonfire-ul la care a participat și Narcis Bujor

Bonfire cu scântei la Insula Iubirii, iar un cadou cel puțin neobișnuit a reușit să încingă spiritele! Fosta ispită Anca Zoțoiu și Marian Grozavu au comentat, în cadrul ediției speciale de Halloween a emisiunii CANCAN pe insulă, unul dintre cele mai controversate momente ale confruntării dintre Remi și Narcis. Mărul discordiei? Două perechi de lenjerie intimă, ambalate într-o cutie de trabucuri, pe care Remi a ținut morțiș să i le ofere ispitei masculine.

Dacă pentru concurent gestul a reprezentat o glumă savuroasă, pentru cei doi invitați lucrurile au stat cu totul altfel. Anca Zoțoiu nu s-a lăsat impresionată de umorul lui Remi și a catalogat gestul drept deplasat, în timp ce Marian Grozavu a analizat situația cu ironia la purtător! Și uite așa, două perechi de „budigăi” au ajuns să fie vedetele unui bonfire care oricum nu ducea lipsă de tensiune. Marian Grozavu nu a ratat ocazia să îl înțepe pe Remi, mărturisind că el nu s-ar fi prezentat niciodată atât de mândru la o asemenea confruntare, cu un astfel de „trofeu” la pachet. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

„Remi mi s-a părut puțin obraznic”

Anca Zoțoiu: Mie mi s-a părut foarte deplasat gestul lui Remi, cu toate că lui i s-a părut foarte amuzant, atunci când povestea.

CANCAN.RO: A fost un cadouaș.

Anca Zoțoiu: Da, prost. Nu trebuia, lui i s-a părut foarte haios ce a făcut.

CANCAN.RO: În primă fază, Narcis nu prea a știut cum să reacționeze, nu înțelegea ce e cu ei, dacă sunt de la el, sunt ai lui Remi.

Marian Grozavu: Eu n-aș fi mers așa de țanțoș la un debate cu două perechi de budigăi după mine, puși într-o cutie de trabucuri. Părerile sunt împărțite, dar nu știu ce o fi fost în mintea lui. Poate a zis, acum nu îi mai port eu, îi vei purta tu. Nu cred că erau purtați, cred că au fost un cadou de la Bianca special pentru Insulă, să vadă lumea că ești al meu. Iar referitor la Narcis, după ce primești asemenea cadou, normal că îți cam ieși din pepeni.

CANCAN.RO: Nu vi se pare mai degrabă că Narcis chiar și-a păstrat cumpătul, într-un mod admirabil?

Anca Zoțoiu: Mie mi-a plăcut reacția lui Narcis. Nu mi s-a părut deloc că a exagerat, în plus, Remi mi s-a părut puțin obraznic. Narcis nu are nicio vină, de asta a veit acolo, să te ajute pe tine, ca și concurent, să vezi dacă partenera ta e fidelă.

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