CNA face lumină în cazul schimbării orei de difuzare a Insulei Iubirii: „Decizia noastră nu spune să mute emisiunea la ora 23:00!” Ce va face Antena 1

„Insula Iubirii” a intrat din nou în vizorul Consiliului Național al Audiovizualului. Decizia luată în privința emisiunii de la Antena 1 a stârnit numeroase discuții. CNA a sancționat postul de televiziune pentru încadrarea greșită la categoria de vârstă. Acum, principala întrebare rămâme dacă reality show-ul se va difuza după ora 23:00 sau va rămâne pe intervalul orar obișnuit. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, care a explicat ce prevede, de fapt, decizia și ce obligații are Antena 1!

„Insula Iubirii” continuă să fie unul dintre cele mai comentate formate de televziune din România. Relațiile puse la încercare, momentele tensionate și scenele care împart publicul în tabere au transformat emisiunea într-un adevărat fenomen. De data aceasta, discuțiile au ieșit din zona concurenților și a poveștilor de pe insulă și au ajuns direct la CNA.

Valentin Jucan: „Decizia noastră nu spune „mutați emisiunea la ora 23:00!”

Contactat de CANCAN.RO, Valentin Jucan a explicat că măsura adoptată de Consiliu vizează, în primul rând, clasificarea corectă a programului în funcție de conținutul său.

În urma analizării mai multor ediții ale sezonului 10, CNA a decis să aplice o somație publică postului Antena 1. Motivul? Emisiunea era încadrată la categoria de vârstă 12+, însă membrii consiliului au considerat că, raportat la conținutul analizat, aceasta ar fi trebuit să fie recomandat persoanelor cu vârste de peste 15 ani.

Iar de aici începe adevărata miză! Conform regulilor audiovizuale, programele clasificate 15+ se difuzează în intervalul orar 23:00 – 06:00. Prin urmare, corectarea încadrării poate avea consecințe directe asupra orei la care telespectatorii își pot urmări favoriții.

Valentin Jucan: „Antena 1 trebuie să se conformeze!”

Dar a cerut CNA, negru pe alb, mutarea emisiunii la ora 23:00? Valentin Jucan, vicepreședintele instituției, a făcut lumină în acest caz, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Articolul în baza căruia a fost încadrată toată analiza noastră este cel conform căruia radiodifuzorul nu a încadrat corect emisiunea. Emisiunea era încadrată în categoria de vârstă 12+, deși ar fi trebuit să fie încadrată 15+. Decizia noastră spune că încadrarea la categoria de vârstă 12+ era greșită și că emisiunea trebuia încadrată la 15+. Practic, asta cum se traduce? Din moment ce un tronson sau o emisiune în integralitatea ei a fost încadrată greșit ca vârstă și, în loc de 12+, trebuia 15+, automat asta înseamnă că, în momentul în care radiodifuzorul va face această corectură, va trebui să o ducă la ora 23:00. Deci, practic, decizia noastră nu spune „mutați emisiunea la ora 23:00”, ci spune să o încadreze corect, în funcție de conținut. Avem în Codul de reglementare a conținutului audiovizual un set de reguli, preluate și aplicate în toate țările din Uniunea Europeană, cu privire la comportamente, personaje și așa mai departe. Decizia cred că a și fost transmisă. Este o somație publică, echivalentă cu o sancțiune, doar că nu este o sancțiune pecuniară. Este o decizie, într-adevăr, nu o recomandare, este obligatorie. Atunci trebuie să se conformeze.”, a declarat Valentin Jucan pentru CANCAN.RO

Rămâne de văzut cum va gestiona Antena 1 această situație și ce schimbări vor apărea.

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