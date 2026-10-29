CNA face lumină în cazul schimbării orei de difuzare a Insulei Iubirii: „Decizia noastră nu spune să mute emisiunea la ora 23:00!” Ce va face Antena 1

CNA face lumină în cazul schimbării orei de difuzare a Insulei Iubirii: „Decizia noastră nu spune să mute emisiunea la ora 23:00!” Ce va face Antena 1
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

„Insula Iubirii” a intrat din nou în vizorul Consiliului Național al Audiovizualului. Decizia luată în privința emisiunii de la Antena 1 a stârnit numeroase discuții. CNA a sancționat postul de televiziune pentru încadrarea greșită la categoria de vârstă. Acum, principala întrebare rămâme dacă reality show-ul se va difuza după ora 23:00 sau va rămâne pe intervalul orar obișnuit. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, care a explicat ce prevede, de fapt, decizia și ce obligații are Antena 1!

„Insula Iubirii” continuă să fie unul dintre cele mai comentate formate de televziune din România. Relațiile puse la încercare, momentele tensionate și scenele care împart publicul în tabere au transformat emisiunea într-un adevărat fenomen. De data aceasta, discuțiile au ieșit din zona concurenților și a poveștilor de pe insulă și au ajuns direct la CNA.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Antena 1 va decide ce se va întâmpla cu ora de difuzare

Valentin Jucan: „Decizia noastră nu spune „mutați emisiunea la ora 23:00!”

Contactat de CANCAN.RO, Valentin Jucan a explicat că măsura adoptată de Consiliu vizează, în primul rând, clasificarea corectă a programului în funcție de conținutul său.

În urma analizării mai multor ediții ale sezonului 10, CNA a decis să aplice o somație publică postului Antena 1. Motivul? Emisiunea era încadrată la categoria de vârstă 12+, însă membrii consiliului au considerat că, raportat la conținutul analizat, aceasta ar fi trebuit să fie recomandat persoanelor cu vârste de peste 15 ani.

Iar de aici începe adevărata miză! Conform regulilor audiovizuale, programele clasificate 15+ se difuzează în intervalul orar 23:00 – 06:00. Prin urmare, corectarea încadrării poate avea consecințe directe asupra orei la care telespectatorii își pot urmări favoriții.

Valentin Jucan: „Antena 1 trebuie să se conformeze!”

Valentin Jucan: „Antena 1 trebuie să se conformeze!”

Dar a cerut CNA, negru pe alb, mutarea emisiunii la ora 23:00? Valentin Jucan, vicepreședintele instituției, a făcut lumină în acest caz, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Articolul în baza căruia a fost încadrată toată analiza noastră este cel conform căruia radiodifuzorul nu a încadrat corect emisiunea. Emisiunea era încadrată în categoria de vârstă 12+, deși ar fi trebuit să fie încadrată 15+.

Decizia noastră spune că încadrarea la categoria de vârstă 12+ era greșită și că emisiunea trebuia încadrată la 15+. Practic, asta cum se traduce? Din moment ce un tronson sau o emisiune în integralitatea ei a fost încadrată greșit ca vârstă și, în loc de 12+, trebuia 15+, automat asta înseamnă că, în momentul în care radiodifuzorul va face această corectură, va trebui să o ducă la ora 23:00.

Deci, practic, decizia noastră nu spune „mutați emisiunea la ora 23:00”, ci spune să o încadreze corect, în funcție de conținut. Avem în Codul de reglementare a conținutului audiovizual un set de reguli, preluate și aplicate în toate țările din Uniunea Europeană, cu privire la comportamente, personaje și așa mai departe.

Decizia cred că a și fost transmisă. Este o somație publică, echivalentă cu o sancțiune, doar că nu este o sancțiune pecuniară. Este o decizie, într-adevăr, nu o recomandare, este obligatorie. Atunci trebuie să se conformeze.”, a declarat Valentin Jucan pentru CANCAN.RO 

Rămâne de văzut cum va gestiona Antena 1 această situație și ce schimbări vor apărea.

VEZI ȘI: CNA a sancționat dur Antena 1. Insula Iubirii, somată să se mute la ora 23:00 de săptămâna viitoare

CITEȘTE ȘI: Pro TV s-a trezit în hora scandalului de la Insula Iubirii. Cum a ajuns postul din Pache Protopopescu să fie considerat vinovat pentru ultima decizie CNA care vizează Antena 1

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Vedetele au strălucit la Petrecerea VIVA! 2026! Cine a atras toate privirile și ce nume sonore au răspuns invitației la cel mai așteptat eveniment al sezonului?
Vedetele au strălucit la Petrecerea VIVA! 2026! Cine a atras toate privirile și ce nume sonore au răspuns invitației la cel mai așteptat eveniment al sezonului?
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie
Fosta ispită de la Insula Iubirii nu crede în lacrimile lui Ionuț Mocăniță: „El e un actor foarte bun”
Fosta ispită de la Insula Iubirii nu crede în lacrimile lui Ionuț Mocăniță: „El e un actor foarte bun”
„Se poate duce spre creier!” Louis Florea, declarații exclusive după ce a ajuns de urgență la spital: „Nu se știe ce este”
„Se poate duce spre creier!” Louis Florea, declarații exclusive după ce a ajuns de urgență la spital: „Nu se știe ce este”
Marian Grozavu nu-l „iartă” pe Prințul Marco, după farsa pe care concurentul de la Insula Iubirii le-a făcut-o ispitelor și colegilor: „Ai comportament de circar”
Marian Grozavu nu-l „iartă” pe Prințul Marco, după farsa pe care concurentul de la Insula Iubirii le-a făcut-o ispitelor și colegilor: „Ai comportament de circar”
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
Mediafax
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Adevarul
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Mitul vaccinurilor care provoacă autism, demontat de experta română de la EMA: „Un zombi care nu moare”
Mediafax
Mitul vaccinurilor care provoacă autism, demontat de experta română de la EMA: „Un zombi care nu moare”
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
Click.ro
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Digi 24
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Mediafax Italia
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Mediafax Spania
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.