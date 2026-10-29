Vedetele au strălucit la Petrecerea VIVA! 2026! Cine a atras toate privirile și ce nume sonore au răspuns invitației la cel mai așteptat eveniment al sezonului?

Showbizul românesc s-a reunit într-o noapte în care glamour-ul, extravaganța și aparițiile spectaculoase au fost la putere! Mina – Museum of Immersive New Art din București a găzduit Petrecerea VIVA! 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale sezonului. Sub tema „VIVA! After Dark” și cu un dress code care a impus un strop de strălucire „A Touch of Gold” , vedetele au transformat seara într-un adevărat spectacol al eleganței. Cine a atras toate privirile și ce nume sonore au răspuns invitației? CANCAN.RO s-a aflat la eveniment și are lista cu celebritățile!

Miercuri seară, începând cu ora 19:00, atmosfera s-a încins la MINA – Museum of Immersive New Art din București, unde personalitățile din televiziune, muzică, modă și online și-au dat întâlnire la Petrecerea VIVA! 2026. Evenimentul a adus împreună nume importante din showbiz, iar decorul a fost unul care a completat perfect conceptul ediției din acest an, și anume, VIVA! After Dark.

VIVA! After Dark, noaptea în care vedetele au făcut spectacol

Iar dacă tema serii a fost una care a îndemnat la îndrăzneală, dress code-ul „A Touch of Gold” a venit cu provocarea supremă… O apariție care să strălucească! Ținutele atent alese, detaliile prețioase și accesoriile statement au făcut parte din rețeta unei seri în care aparițiile au radiat sub lumina reflectoarelor.

Gazdele evenimentului au fost Ana Maria și Daniel Pavel, care au dat startul unei seri dedicate vedetelor, eleganței și distracției. De la prezentatori consacrați și actori îndrăgiți, până la artiști, influenceri și personaje cunoscute din reality show-uri, lista invitaților a fost una impresionantă.

Cine a participat la Petrecerea VIVA!2026

Printre vedetele care au participat la eveniment s-au numărat Oana Roman, Andreea Marin, Cabral Ibacka, Cătălin Măruță și Cătălin Botezatu. Lor li s-au alăturat Răzvan Simion și Dani Oțil, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu, Andreea Berecleanu, Simona Pătruleasa, Geanina Ilieș și Iulia Pârlea.

Nici lumea muzicii nu a lipsit de la marea întâlnire! Codruța Filip, Alina Sorescu, Cristina Bălan, Diana Matei și Jean Gavril, alături de soția sa, Bianca Gavrilă s-au numărat printre invitați.

Pe lista personalităților prezente s-au mai aflat și Ruxandra Ion, Dima Trofim, Doinița Oancea, Cristina Ciobănașu, Emily Burghelea, Alina Chivulescu, Anghel Damian, Wilmark Rizzo Hernandez, Carmen Brumă și Bogdan Mocanu.

Au răspuns invitației și Romanița Iovan, alături de Adina Cotiga, Daciana Sârbu, Adriana Bahmuțeanu, Ramona de la Clejani, Ruxandra Luca, Mihaela Călin. Printre invitați s-au numărat și Cosmin Natanticu, alături de Eliza Natanticu, precum și Emy Popescu, însoțit de Mădălina. Adi Vasile a fost, de asemenea, prezent la eveniment.

Și universul reality-show-urilor a avut reprezentanți la eveniment! Marcel Andrei și Armina Andrei au fost printre numele prezente, alături de Ionuț Mocăniță, Claudia Ion, Bianca Dan, Marian Grozavu și Ema Oprișan, cunoscuți publicului din zona „Insula Iubirii”.

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