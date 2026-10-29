Vedetele au strălucit la Petrecerea VIVA! 2026! Cine a atras toate privirile și ce nume sonore au răspuns invitației la cel mai așteptat eveniment al sezonului?

Vedetele au strălucit la Petrecerea VIVA! 2026! Cine a atras toate privirile și ce nume sonore au răspuns invitației la cel mai așteptat eveniment al sezonului?
Galerie Foto 31
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Showbizul românesc s-a reunit într-o noapte în care glamour-ul, extravaganța și aparițiile spectaculoase au fost la putere! Mina – Museum of Immersive New Art din București a găzduit Petrecerea VIVA! 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale sezonului. Sub tema „VIVA! After Dark” și cu un dress code care a impus un strop de strălucire „A Touch of Gold” , vedetele au transformat seara într-un adevărat spectacol al eleganței. Cine a atras toate privirile și ce nume sonore au răspuns invitației? CANCAN.RO s-a aflat la eveniment și are lista cu celebritățile!

Miercuri seară, începând cu ora 19:00, atmosfera s-a încins la MINA – Museum of Immersive New Art din București, unde personalitățile din televiziune, muzică, modă și online și-au dat întâlnire la Petrecerea VIVA! 2026. Evenimentul a adus împreună nume importante din showbiz, iar decorul a fost unul care a completat perfect conceptul ediției din acest an, și anume, VIVA! After Dark.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
31 poze

Evenimentul Viva Party desfasurat la MINA (Museum of Immersive New Art/ IOANA PADURARU / MEDIAFAX FOTO

VIVA! After Dark, noaptea în care vedetele au făcut spectacol

Iar dacă tema serii a fost una care a îndemnat la îndrăzneală, dress code-ul „A Touch of Gold” a venit cu provocarea supremă… O apariție care să strălucească! Ținutele atent alese, detaliile prețioase și accesoriile statement au făcut parte din rețeta unei seri în care aparițiile au radiat sub lumina reflectoarelor.

Gazdele evenimentului au fost Ana Maria și Daniel Pavel, care au dat startul unei seri dedicate vedetelor, eleganței și distracției. De la prezentatori consacrați și actori îndrăgiți, până la artiști, influenceri și personaje cunoscute din reality show-uri, lista invitaților a fost una impresionantă.

Gazdele evenimentului au fost Ana Maria și Daniel Pavel/ IOANA PADURARU / MEDIAFAX FOTO

Cine a participat la Petrecerea VIVA!2026

Printre vedetele care au participat la eveniment s-au numărat Oana Roman, Andreea Marin, Cabral Ibacka, Cătălin Măruță și Cătălin Botezatu. Lor li s-au alăturat Răzvan Simion și Dani Oțil, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu, Andreea Berecleanu, Simona Pătruleasa, Geanina Ilieș și Iulia Pârlea.

Nici lumea muzicii nu a lipsit de la marea întâlnire! Codruța Filip, Alina Sorescu, Cristina Bălan, Diana Matei și Jean Gavril, alături de soția sa, Bianca Gavrilă s-au numărat printre invitați.

Pe lista personalităților prezente s-au mai aflat și Ruxandra Ion, Dima Trofim, Doinița Oancea, Cristina Ciobănașu, Emily Burghelea, Alina Chivulescu, Anghel Damian, Wilmark Rizzo Hernandez, Carmen Brumă și Bogdan Mocanu.

Au răspuns invitației și Romanița Iovan, alături de Adina Cotiga, Daciana Sârbu, Adriana Bahmuțeanu, Ramona de la Clejani, Ruxandra Luca, Mihaela Călin. Printre invitați s-au numărat și Cosmin Natanticu, alături de Eliza Natanticu, precum și Emy Popescu, însoțit de Mădălina. Adi Vasile a fost, de asemenea, prezent la eveniment.

Și universul reality-show-urilor a avut reprezentanți la eveniment! Marcel Andrei și Armina Andrei au fost printre numele prezente, alături de Ionuț Mocăniță, Claudia Ion, Bianca Dan, Marian Grozavu și Ema Oprișan, cunoscuți publicului din zona „Insula Iubirii”.

VEZI ȘI: Fosta ispită de la Insula Iubirii nu crede în lacrimile lui Ionuț Mocăniță: „El e un actor foarte bun”

CITEȘTE ȘI: Marian Grozavu nu-l „iartă” pe Prințul Marco, după farsa pe care concurentul de la Insula Iubirii le-a făcut-o ispitelor și colegilor: „Ai comportament de circar”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie
Fosta ispită de la Insula Iubirii nu crede în lacrimile lui Ionuț Mocăniță: „El e un actor foarte bun”
Fosta ispită de la Insula Iubirii nu crede în lacrimile lui Ionuț Mocăniță: „El e un actor foarte bun”
„Se poate duce spre creier!” Louis Florea, declarații exclusive după ce a ajuns de urgență la spital: „Nu se știe ce este”
„Se poate duce spre creier!” Louis Florea, declarații exclusive după ce a ajuns de urgență la spital: „Nu se știe ce este”
Marian Grozavu nu-l „iartă” pe Prințul Marco, după farsa pe care concurentul de la Insula Iubirii le-a făcut-o ispitelor și colegilor: „Ai comportament de circar”
Marian Grozavu nu-l „iartă” pe Prințul Marco, după farsa pe care concurentul de la Insula Iubirii le-a făcut-o ispitelor și colegilor: „Ai comportament de circar”
„Când a murit mama au fost comentarii că a murit din cauza mea”. Leonard Miron a devenit ofițer de probațiune în Marea Britanie
„Când a murit mama au fost comentarii că a murit din cauza mea”. Leonard Miron a devenit ofițer de probațiune în Marea Britanie
Regele Charles al III-lea, spectacol pe străzile din Bahamas! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa
Mediafax
Regele Charles al III-lea, spectacol pe străzile din Bahamas! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Adevarul
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
Digi24
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
Mediafax
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
Click.ro
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Digi 24
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
Digi24
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Mediafax Italia
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Mediafax Spania
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.