Marian Grozavu nu-l „iartă” pe Prințul Marco, după farsa pe care concurentul de la Insula Iubirii le-a făcut-o ispitelor și colegilor: „Ai comportament de circar”

Marian Grozavu pune tunurile pe Prințul Marco, iar de data aceasta nu mai e loc de menajamente! Fostul concurent de la Insula Iubirii a intrat în direct în cadrul emisiunii CANCAN pe insulă, ediția specială de Halloween, și l-a luat la bani mărunți pe concurentul emisiunii de la Antena 1 . Totul a pornit de la farsa pusă la cale de Prințul Marco, care s-a prefăcut că își face bagajele și că este gata să părăsească emisiunea. O glumă nevinovată sau o încercare de a mai fura câteva minute de celebritate? Ei bine, Marian Grozavu nu a gustat deloc momentul și a avut grijă să îl taxeze pe „autorul” acestei idei năstrușnice!

Și dacă Prințul credea că doar pe insulă se află sub lupa telespectatorilor, Marian Grozavu i-a demonstrat că nici activitatea din mediul online nu scapă nesancționată. Fostul concurent a vorbit pe comportamentul lui, pe care îl consideră o consecință a celebrității venite peste noapte. Nici imaginea de afacerist cu ceasuri scumpe nu l-au impresionat prea tare, ba chiar i-au oferit lui Marian muniție suplimentară pentru o serie de replici usturătoare. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Marian Grozavu nu-l iartă pe Prințul Marco: „Ai comportament de circar”

CANCAN.RO: Prințul a avut o idee năstrușnică și a vrut să le facă o farsă ispitelor și colegilor lui. I-a spus lui Ian că o să-și ia bagajul, să dea de înțeles că va părăsi emisiunea. Aș vrea să știu ce părere ai tu, Marian.

Marian Grozavu: Eu nu știu ce a vrut să facă autorul, dar nu i-a reușit. El e dornic de afirmare.

CANCAN.RO: A făcut o glumiță.

Marian Grozavu: Nu știu ce glumiță a fost. Mă uit și la comportamentul lui de pe social media și acolo, e un comportament de persoană frustrată, care n-a avut parte de atenție la viața lui, i s-a pus puțin lumina reflectoarelor pe față și nu știe ce să mai facă. Mă uit și pe social media, tu chiar ai stat așa legat în lesă, n-ai ieșit până acum? Dacă o persoană face asta, spre exemplu, cum e Remi, e poate să facă asta, e tiktoker, face farse, dar tu cum te dai mare că ai business, ceasuri, să te dai ceea ce nu ești, mi se pare comportamentul tau de circar. Nu poți să ajungi tu, o persoană care nu face nimic, deodată când ți se dă puțină atenție, să te dai peste cap. S-a gândit ce să facă să iasă în evidență, să rămână în istorie.

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