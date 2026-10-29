BANC | „Domnule Bulă, ce aveți în punga asta?”

BANC | "Domnule Bulă, ce aveți în punga asta?"
Bancul zilei de joi/ sursă foto: social media
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Bulă este controlat și luat la întrebări de către un vameș. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi. 

– Domnule Bulă, ce aveți în punga asta?
– Mâncare pentru papagal, domnule vameș.
– Aha și vreți să vă cred că papagalului dumneavoastră îi place „iarba”?
– Treaba stă în felul următor: Îi place, nu-i place – asta primește!

Bancul zilei de joi/ sursă foto: social media

Alte bancuri amuzante

O veste bună și una proastă

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Cum se numesc ultimii dinți care apar

– Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar in gură?
– Proteza, dommnule profesor.

Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Si nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

Bulă și generozitatea

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, ce înseamnă să fii generos?
Bulă răspunde:
– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

BANC | Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă: „Bulă, care este rezultatul?”

BANCUL ZILEI | Un turist își petrece vacanța în India, cu frumoasa lui fiică de 18 ani

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