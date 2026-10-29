BANC | „Domnule Bulă, ce aveți în punga asta?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Bulă este controlat și luat la întrebări de către un vameș. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi.

– Domnule Bulă, ce aveți în punga asta?

– Mâncare pentru papagal, domnule vameș.

– Aha și vreți să vă cred că papagalului dumneavoastră îi place „iarba”?

– Treaba stă în felul următor: Îi place, nu-i place – asta primește!

Alte bancuri amuzante

O veste bună și una proastă

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Cum se numesc ultimii dinți care apar

– Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar in gură?

– Proteza, dommnule profesor.

Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Si nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

Bulă și generozitatea

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce înseamnă să fii generos?

Bulă răspunde:

– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

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