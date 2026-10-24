BANC | Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă: „Bulă, care este rezultatul?”

BANC | Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă: "Bulă, care este rezultatul?"
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Este wekeend, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă:
– Bulă, care este rezultatul?
– Doamna învățătoare, este meci nul.

Alte bancuri haioase

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune îngrijorat:

— Domnule doctor, cred că soția mea și-a pierdut auzul! Nu mă mai aude deloc când vorbesc cu ea.

Doctorul îl întreabă:
— Și de când ați observat asta?

— Păi, de vreo două săptămâni. Vorbesc cu ea, dar parcă vorbesc singur!

— Mergeți acasă și faceți un test. Stați la zece metri de ea și puneți-i o întrebare. Dacă nu răspunde, apropiați-vă la cinci metri și încercați din nou. Continuați până vă aude.

Bărbatul ajunge acasă și o vede pe soție în bucătărie, pregătind cina. Stă la zece metri și întreabă:

— Iubito, ce avem la cină?

Niciun răspuns.

Se apropie la cinci metri:
— Iubito, ce avem la cină?

Tot nimic.

Se apropie la un metru și strigă:
— IUBITO, CE AVEM LA CINĂ?!

Soția se întoarce nervoasă și îi spune:

— Pentru a cincea oară îți spun: PUI CU CARTOFI! TU NU AUZI?!

La interviul de angajare

Un tânăr merge la un interviu pentru un loc de muncă la o firmă mare.

Directorul îl întreabă:
— Care considerați că este cel mai mare defect al dumneavoastră?

Tânărul răspunde:
— Sunt foarte sincer.

Directorul zâmbește:
— Nu cred că sinceritatea este un defect.

Tânărul se uită fix la el și spune:
— Sincer, nici nu mă interesează ce credeți dumneavoastră!

Directorul rămâne puțin surprins, dar continuă:
— Bine, bine. Și ce salariu vă doriți?

— 5.000 de euro pe lună, mașină de serviciu și 30 de zile de concediu.

— Păi, noi nu oferim așa ceva!

Tânărul se ridică, își ia geaca și spune:
— Nicio problemă. Nici eu nu ofer muncă!

VEZI ȘI: BANC | Bulă și Ștrulă se duc la pescuit

BANCUL ZILEI | Numele? Henri Coandă!

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