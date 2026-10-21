Derapajul lui Narcis Bujor, blamat de Marian Grozavu și Lolrelai: „Reacțiile m-au șocat”

După ce a devenit viral pe TikTok (din alte motive decât cele pe care le vom sublinia astăzi), numele lui Narcis e din nou pe buzele tuturor. În primul rând, prin prisma episodului de săptămâna trecută, de la Insula Iubirii, atunci când a ispitit-o complet pe Bianca, apoi din pricina reacțieii pe care a avut-o în fața lui Remi. Invitați în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Lolrelai și Marian Grozavu au dezbătut subiectul și au spus ce părere au și despre derapajul lui Narcis Bujor din mediul online.

Lolrelai și Marian Grozavu și-au spus părerea despre frânturile care au fost difuzate până acum, din interacțiunea dintre Narcis și Remi. Nu puțini sunt cei care au considerat că reacția acidă a ispitei masculine în fața concurentului a fost nefondată și exagerată. Lolrelai este una dintre acele persoane care spune că nu i-a înțeles atitudinea. Ba mai mult decât atât, blamează și derapajul pe care Narcis l-a avut față de tiktokeri, în timp ce se afla pe un live. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

„Aveam o părere bună despre Narcis Bujor”

CANCAN.RO: Narcis a avut o reacție destul de acidă, pentru a fost și taxat în mediul online. Noi nu am văzut în acele secvențe ce i-a spus Remi lui Narcis înainte.

Lolrelai: I-a spus că dacă mă faci micinos, ne supărăm. Asta e amenințător, iar Narcis e impunător. Să îl intimidezi pe un bărbat mai slab decât tine nu e bărbătesc, mai ales după ce ai avut treabă cu femeia lui. Ce ai cu el? Rolul tău aici nu e ăsta. Am văzut că în acest sezon, fetele au dat în ispitele feminine, iar bărbații au dat în ispitele masculine, nu știu de unde, că nu e competiție între ei. Cred că s-au uitat pe parcurs regulile de etichetă. Mi s-a părut foarte urât, indiferent ce ar fi zis Remi, dar nu cred că a fost obraznic, din discursurile pe care le-am văzut până acum. Nu cred că ar fi avut un derapaj atât de grav, încât cel care s-a culcat cu femeia lui să îl sperie fizic.

CANCAN.RO: Atunci care să fie oare motivul pentru care Narcis a avut această reacție?

Lolrelai: Nu pot să-mi explic ce a fost cu Narcis. Nu cred că asta e adevărata lui natură. Probabil fiind mai relaxat, mai natural, și-a permis această superioritate. Reacțiile ulterioare din online m-au șocat. Aveam o părere bună despre Narcis, l-am admirat că apără femeile, că nu jignește. M-a surprins să îl văd pe un live, iar atunci când cineva îi atrage atenția referitor la ce a făcut, a spus „voi sunteți niște TikTok” și a înjurat, a jignit o comunitate care l-a ridicat.

CANCAN.RO: Tu ce părere ai, Marian?

Marian Grozavu: Ar trebui să vedem tot, ca să putem trage o concluzie, acum nu știm exact contextul, poate Remi l-a înjurat. Poate a fost totul difuzat în așa fel încât să se creeze drame și să ne uităm noi.

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