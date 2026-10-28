Neli Lucescu nu-și găsește liniștea! Soția regretatului antrenor merge zilnic la cavoul de la Bellu și îi aprinde o lumânare. Imagini emoționante!

Dorul nu se stinge odată cu trecerea timpului, iar Neli Lucescu ne arată acest lucru prin fiecare gest făcut în memoria soțului său. La aproximativ șapte luni de la moartea lui Mircea Lucescu, văduva legendarului antrenor continuă să meargă la Cimitirul Bellu, acolo unde acesta a fost înmormântat. CANCAN.RO a surprins-o pe soția regretatului selecționer al României în timp ce aprindea o lumânare la cavoul celui alături de care a împărțit aproape șase decenii de viață.

Povestea de dragoste dintre Neli și Mircea Lucescu a început în iunie 1967, într-o perioadă în care el își construia deja un nume în fotbal, iar ea tocmai absolvise Facultatea de Istorie. Mircea Lucescu era student la ASE și fotbalist în plină ascensiune, iar cei doi au decis să-și unească destinele și să pornească împreună pe drumul vieții. Doi ani mai târziu, familia lor s-a mărit odată cu venirea pe lume a fiului lor, Răzvan Lucescu, singurul copil al cuplului. De-a lungul anilor, Neli i-a fost alături antrenorului atât în momentele importante ale carierei, cât și în perioadele mai dificile. L-a susținut necondiționat și i-a fost aproape inclusiv în etapele internaționale ale unei cariere care l-a purtat pe marile stadioane ale lumii.

Gestul prin care Neli Lucescu îi păstrează vie amintirea soțului

Au trecut aproape șapte luni de la dispariția marelui antrenor, însă Neli Lucescu continuă să-i păstreze vie amintirea. Vizitele la Cimitirul Bellu par să fie pentru ea un mod de a rămâne aproape de omul care i-a fost partener de viață timp de nu mai puțin de 59 de ani. CANCAN.RO a surprins-o în timp ce aprindea o lumânare la cavoul soțului său. Aceasta a fost însoțită de omul de încredere al lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în fotbalul românesc și internațional. Fostul selecționer a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală, iar dispariția sa a provocat un val de reacții în lumea sportului.

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