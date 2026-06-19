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Ce se întâmplă cu fiica lui Răzvan după moartea bunicului Mircea Lucescu: „Nu poate trece peste această perioadă”

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 09:40
Ce se întâmplă cu fiica lui Răzvan după moartea bunicului Mircea Lucescu: „Nu poate trece peste această perioadă”
Ce se întâmplă cu nepoții lui Mircea Lucescu
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Pierderea lui Mircea Lucescu a fost un moment trist pentru întreaga țară și asta pentru că a fost apreciat de români și nu numai. Familia acestuia însă încearcă să treacă peste această durere, însă pe lângă fiul său, Răzvan Lucescu, foarte afectați sunt nepoții regretatului selecționer. Răzvan a ținut un discurs emoționant.

Mircea Lucescu s-a stins din viață în luna aprilie a acestui an. Mii de oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu, iar lipsa sa se simte în continuare profund. De curând, clubul Dinamo București a lansat o carte de condoleanțe pentru regretatul selecționer. La eveniment a participat și fiul său, Răzvan Lucescu, alături de alte nume importante. Acolo, bărbatul a susținut un discurs emoționant prin care mărturisea cum se simt nepoții după moartea bunicului lor, în special fiica antrenorului.

Ce se întâmplă cu fiica lui Răzvan după moartea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori ai Echipei Naționale. Acesta s-a stins din viață în luna aprilie, iar pierderea sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și nu numai. Clubul Dinamo București a lansat miercuri, 17 iunie, la Muzeul Fotbalului din București o carte de condoleanțe pentru regretatul selecționer. Răzvan Lucescu a fost prezent la eveniment și a ținut un discurs important.

Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi și a vorbit despre perioada grea prin care trece familia sa. El a recunoscut că nepoții selecționerului nu știu cum să treacă peste moartea bunicului lor și că se simt singuri.

Ieri, după-amiază, eram cu fata mea și îmi spunea cât de tare a suferit și că își amintea că nu poate trece peste această perioadă…În ultima vreme devenise pentru ea, dar și pentru Matei, ca un tată. Era prezent în viața lor, tuturor le este greu în acest moment. Relația ei cu copiii este una tensionată. Matei mi-a spus că se simte singur, că nu știe unde să se ducă când are nevoie de sfaturi, a declarat Răzvan Lucescu.

De asemenea, discursul său a continuat și a spus că îi este greu și soției sale să treacă peste decesul lui Mircea Lucescu.

Dimineață, în drum spre serbarea de final de an a nepotului, am pus o melodie și soția mea a început să plângă. E un moment delicat, o perioadă complicată, dar știm foarte bine că nu suntem singuri. Este cursul normal al vieții, oamenii se duc, toți vom trece prin astfel de momente. E greu de acceptat, dar viața merge mai înainte. Vă mulțumesc mult tuturor, a mai adăugat el.

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