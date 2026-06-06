Răzvan Lucescu, declarație emoționantă la două luni de la moartea tatălui său: „A fost sentimentul cel mai greu”

La două luni după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață, fiul său, Răzvan Lucescu, a transmis un mesaj emoționant. Antrenorul a rememorat ultimele momente alături de tatăl său și a dezvăluit care este regretul său cel mai puternic după această pierdere uriașă.

Fotbalul românesc a pierdut una dintre cele mai mari figuri ale sale. Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor din istoria României, s-a stins din viață la 7 aprilie 2026, după ce a pierdut lupta cu leucemia.

Răzvan Lucescu, mesaj emoționant

În acele zile grele, trupul său a fost depus pe Arena Națională, unde mii de oameni au venit să își ia rămas-bun. Printre ei s-a aflat și fiul său, Răzvan Lucescu, care a rămas lângă sicriu ore întregi, fără să se desprindă, primind fiecare om care a venit să îi aducă un ultim omagiu tatălui său.

La două luni de la tragedie, fiul fostului selecționer a povestit despre clipele trăite atunci și despre emoțiile pe care le-a avut atunci când apropiații și fanii tatălui său au venit pe Arena Națională.

„În primul rând, am văzut, am citit, mi s-au arătat discuții, analize… Mie mi se părea ceva foarte firesc. A fost limpede din respect pentru cei care au venit să-și ia rămas-bun de la tatăl meu. Eu am fost foarte onest, corect. Care mi-au fost sentimentele pe acelea le-am arătat. Am avut lacrimi, le-am arătat, nu am avut, nu le-am arătat”, a spus el.

Regretul care îl bântuie și în ziua de azi

Răzvan Lucescu a recunoscut că cea mai apăsătoare durere a rămas legată de timpul pe care nu l-a mai putut petrece alături de tatăl său, un regret care îl urmărește și acum.

„Acesta a fost un alt aspect, pentru cei care au părinți încă, să stea foarte mult cu părinții lor de vorbă, a fost nevoie. Copiii au avut nevoie, chiar dacă nu au realizat. Când s-a întâmplat, au înțeles că nu au stat mai mult de vorbă. Măcar comunicarea cu părintele tău, să fii mai apropiat. Acesta a fost sentimentul cel mai greu pentru mine, că am stat foarte puțin cu el. De atâtea ori mi-a spus să mergem în Elveția, doar noi doi. Îi spuneam că am vacanță… Nu am regretat, dar am știut că aș fi putut să o fac”, a spus acesta.

VEZI ȘI: Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu

A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii. Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș