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Allan Nascimento a murit la 34 de ani. Luptătorul UFC ar fi suferit un atac de cord în somn

De: Simona Vlad 04/08/2026 | 17:49
Allan Nascimento a murit la 34 de ani. Luptătorul UFC ar fi suferit un atac de cord în somn
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Lumea artelor marțiale mixte este în doliu. Luptătorul brazilian Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Sportivul s-a stins din viață în timpul somnului. Primele informații indică un posibil atac de cord. Anunțul a fost făcut de UFC Brazilia. Vestea a șocat fanii și colegii de breaslă.

Potrivit informațiilor oficiale, Allan Nascimento a fost găsit inconștient luni dimineață. Medicii au intervenit imediat la fața locului. Echipajele medicale au încercat minute în șir să îl resusciteze. Din păcate, eforturile lor nu au avut rezultat. Decesul a fost confirmat la scurt timp. Cauza exactă urmează să fie stabilită de autorități. Reprezentanții UFC Brazilia au transmis un mesaj emoționant. Organizația și-a exprimat regretul pentru pierderea sportivului.

„Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe sunt alături de familia, prietenii și colegii lui Allan. Trec prin momente incredibil de dificile”, au transmis reprezentanții UFC Brazilia.

Moartea luptătorului a provocat numeroase reacții. Mesajele de condoleanțe au apărut imediat pe rețelele sociale. Fanii și colegii au vorbit despre caracterul său. Mulți l-au descris drept un sportiv modest și respectat.

Allan Nascimento era unul dintre luptătorii apreciați ai categoriei muscă. Brazilianul avea o experiență importantă în competițiile profesioniste. Sportivul deținea centura neagră în jiu-jitsu. Performanțele sale i-au adus respectul comunității MMA. În cariera profesionistă a disputat 29 de meciuri. A obținut 22 de victorii și a suferit șapte înfrângeri.

Când a luptat Allan ultima oară

Ultima apariție în cușcă a avut loc pe 20 iunie. Atunci l-a învins pe Mitch Raposo. Victoria a fost obținută prin decizie împărțită. Meciul s-a desfășurat în cadrul galei UFC Vegas 119.

Nimeni nu și-ar fi imaginat tragedia. Sportivul părea într-o formă fizică foarte bună. Dispariția sa a luat prin surprindere întreaga lume a sporturilor de contact. Mulți îl vedeau într-o perioadă excelentă a carierei.

Până în acest moment, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare. Investigațiile privind cauza decesului continuă. Familia nu a făcut declarații publice. Cei apropiați încearcă să treacă peste această pierdere uriașă. În următoarele zile sunt așteptate noi informații. Acestea ar putea clarifica împrejurările în care sportivul și-a pierdut viața.

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