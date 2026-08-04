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Emily Ratajkowski a încins atmosfera în Grecia. Cum s-a fotografiat pe plajă

De: Denisa Crăciun 04/08/2026 | 18:11
Emily Ratajkowski a încins atmosfera în Grecia. Cum s-a fotografiat pe plajă
Emily Ratajkowski, imagini în costum de baie/ sursa foto: Instagram
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Emily Ratajkowski are 35 de ani și se menține în formă. Aceasta nu ratează niciodată ocazia de a-și etala silueta, astfel că de această dată a publicat imagini inedite pe rețelele de socializare. Fotografiile au atras imediat toate privirile, cu atât mai mult că a purtat propria colecție de costume de baie.

Emily Ratajkowski este una dintre cele mai cunoscute actrițe, modele și creatoare de conținut de peste hotare. Ea s-a născut în Londra și are o carieră de succes, având o avere de 8 milioane de dolari. Bruneta are propria colecție de costume de baie, pe care nu are cum să le promoveze altfel decât purtându-le chiar ea în vacanțe. De curând, aceasta a făcut furori în mediul online, după ce a postat imagini din Grecia. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Emily Ratajkowski a încins atmosfera în Grecia

Vedeta a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini inedite. Emily Ratajkowski și-a dus propriile costume de baie direct în Grecia, acolo unde a atras toate privirile. Bruneta a optat pentru două costume de baie, unul cu buline, iar altul cu imprimeu. Ea a purtat un sutien cu șnururi foarte lungi, înfășurate în jurul taliei, menite să îi pună în evidență silueta și un slip cu croială extrem de decupată.

Actrița nu s-a oprit aici, așa că a renunțat pentru un moment la costumul de baie și a făcut baie goală în mare, pe timpul nopții, ținând în mână un pahar cu vin. Pe lângă aparițiile sale sexy, aceasta se bucură de un succes absolut și ca scriitoare. În urmă cu ceva timp, cartea sa „Mother F—ker” a fost cumpărată de editura Penguin Press pentru o sumă de șapte cifre.

Emily Ratajkosjki, imagini în costum de baie/ sursa foto: Instagram
Emily Ratajkosjki, imagini în costum de baie/ sursa foto: Instagram

Cu cine se iubește Emily Ratajkowski

Modelul britanic formează un cuplu cu regizorul francez Romain Gavras, în vârstă de 45 de ani. Cei doi și-au oficializat relația abia în acest an, prin intermediul unei postări impresionante în mediul online. Totuși, ei au fost surprinși de paparazzi în luna noiembrie a anului trecut. Bruneta a fost căsătorită cu Sebastian Bear-McClard, de care a divorțat în anul 2022.

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