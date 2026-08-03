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Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 17:18
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
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Andreea Popescu și-a surprins complet fanii cu cea mai nouă apariție. După ce a dat jos nu mai puțin de 14 kilograme, fosta soție a lui Rareș Cojoc și-a etalat noua siluetă într-un costum de baie din două piese. Imaginile au făcut imediat înconjurul internetului, iar schimbarea este atât de mare încât mulți spun că vedeta este aproape de nerecunoscut.

Fosta dansatoare a Deliei profită din plin de vară și de noua ei formă fizică. În weekend, și-a luat cei trei copii și a petrecut câteva ore la piscină, unde s-au distrat împreună. Totul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, însă atenția urmăritorilor nu s-a îndreptat spre joaca celor mici, ci spre transformarea spectaculoasă a Andreei Popescu.

Andreea Popescu și-a pus fanii pe jar

Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, vedeta și-a afișat fără rețineri talia subțire și abdomenul perfect conturat, rezultat al celor 14 kilograme pierdute. Este una dintre puținele apariții în costum de baie din această vară, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Schimbarea vine într-o perioadă în care viața Andreei Popescu s-a schimbat din toate punctele de vedere. În primăvara acestui an, divorțul de Rareș Cojoc a fost oficializat, iar cei trei copii ai lor locuiesc, pe rând, o săptămână cu mama și o săptămână cu tatăl.

Dacă fostul ei soț formează deja un cuplu cu Claudia Dumitru, Andreea Popescu nu s-a afișat până acum în compania vreunui bărbat. În schimb, și-a concentrat atenția asupra familiei, a proiectelor din mediul online și asupra propriei transformări.

Ce planuri are bruneta

Pe lângă schimbarea fizică spectaculoasă, influencerița și-a propus și obiective financiare importante. Deși câștigă deja bani din activitatea din online, fosta soție a lui Rareș Cojoc a spus că vrea mai mult și că este hotărâtă să înceapă un nou proiect pe YouTube.

Planurile sunt ambițioase! Bruneta visează la o casă nouă și un autoturism de lux. Aceasta este convinsă că poate ajunge acolo prin muncă și implicare.

„Money calling, să facem cașcaval, am văzut acum că pot să fac și mai mulți bani, cu YouTube, o să mă apuc de YouTube. Vreau să-mi iau casă și mașină, trebuie să-mi iau un G”, a transmis Andreea Popescu, pe Instagram.

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