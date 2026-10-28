De ce l-a părăsit Claudia pe Alberto pentru pilotul Eduard, de fapt. Le-a recunoscut fetelor, pe Insulă: La ce capitol sta prost Alberto

De ce l-a părăsit Claudia pe Alberto pentru pilotul Eduard, de fapt. Le-a recunoscut fetelor, pe Insulă: La ce capitol sta prost Alberto
Ce a spus Claudia Ion despre Alberto Grecu la Insula Iubirii
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Cu doar câteva săptămâni înainte de marea finală a sezonului 10 Insula Iubirii, lucrurile se schimbă de la o zi la alta în vila fetelor. După ce s-a apropiat de Alberto Grecu și a petrecut momente frumoase alături de el, Claudia Ion pare să fi luat o decizie definitivă. Concurenta și-a îndreptat atenția către Eduard și a recunoscut totul în fața colegelor sale. 

În timpul experienței din Thailanda, Claudia și Alberto au avut parte de mai multe întâlniri, s-au distrat împreună și au demonstrat că se simt bine unul în compania celuilalt. Totuși, apropierea dintre ei nu pare să fi fost suficientă pentru ca tânăra să își dorească să continue să petreacă timp exclusiv cu el. În schimb, interacțiunile cu Eduard au determinat-o să își schimbe preferințele și să se concentreze asupra ispitei care pare să o atragă tot mai mult.

Ce a spus Claudia Ion despre Alberto Grecu

Mai mult, Claudia a decis să nu îl mai aleagă pe Alberto pentru următoarele date-uri, lăsându-i astfel posibilitatea să petreacă timp și cu celelalte concurente. Decizia sa a fost explicată chiar în timpul unei petreceri, când a discutat cu Bianca Ghiurcă și Nattasha Black despre planurile pe care le are până la finalul emisiunii.

Sursa foto: Captură Antena 1

Întrebată dacă va continua să iasă cu ispita pilot, Eduard Vlădescu. Claudia a fost categorică și a mărturisit că nu intenționează să își schimbe alegerea. Concurenta a explicat și motivul pentru care îl preferă pe acesta în detrimentul lui Alberto.

Deși se înțelege bine cu amândoi, interacțiunea cu Alberto este dominată de glume și distracție, în timp ce alături de Eduard simte că poate avea conversații mai profunde.

Claudia Ion: Eu nu mă mai schimb până la final.
Nattasha Black: Ieși cu pilotul?
Claudia Ion: Da, până la final. Eu chiar mă înțeleg bine cu el. Și cu Alberto mă înțeleg bine, dar cu Alberto numai un râs, numai o glumă. Cu pilotul merge și creierul când vorbim.

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