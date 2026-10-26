Alberto, „fiert” de gelozie pe Insulă. Cum s-a răzbunat pe colegul Eduard, după ce a fost abandonat de Claudia Ion pentru pilot

Lucrurile devin din ce în ce mai intense la Insula Iubirii. Concurenții sunt tot mai neliniștiți, iar unele relații se sudează din ce în ce mai mult. În ceea ce o privește pe Claudia Ion, aceasta pare că a schimbat direcția. După ce s-a distrat alături de Alberto, acum a virat către Eduard Vlădescu. Deși concurenta pare că se simte mult mai bine în compania pilotului, Alberto nu a primit prea bine schimbarea acesteia. Abătut și retras, ispita i-a pus totuși gând rău colegului.

În primele zile ale testului din Thailanda, Claudia Ion a părut că a legat o conexiune specială cu Alberto. Cei doi au rezonat, s-au distrat împreună și au ieșit la câteva date-uri. Însă, la jumătatea testului, Claudia a schimbat macazul, iar toată atenția ei se îndreaptă acum asupra lui Eduard.

Iubita lui Mocăniță a fost cucerită de gesturile mici, dar importante, ale pilotului, iar acum îi acordă acestuia toată atenția ei. Însă, această schimbare nu i-a picat deloc bine lui Alberto.

Alberto, consolat de fete

După ce a fost lăsat de izbeliște de Claudia, Alberto a început să se stingă ușor-ușor. De când concurenta l-a „părăsit”, acesta nu prea se mai implică în activități și nu mai este activ nici la petreceri. Stă retras și a crezut că astfel o întoarce pe Claudia înapoi.

Însă, iubita lui Mocăniță nu îi mai acordă atenție deloc, așa că Alberto a ajuns să fie consolat de restul fetelor.

Bibi: Albertino, cum stai tu aici singurel. Ești ok? Stai așa singurel? Alberto: Sunt bine. Îmi e cald… cam bate vântul pe aici. Bibi: Ce s-a întâmplat? Te iau gândurile? Ești departe? Alberto: Nu, sunt bine. Mă mai uit și eu aici la nebunii ăștia.

Nu doar Bibi a fost cea care a sesizat schimbarea lui Alberto. Și Bianca Ghiurcă a discutat cu el și a încercat să îl consoleze.

Bianca: Ești deranjat? Alberto: Nu știu, nu e vorba de deranj. Dar nu sunt aici să îmi fac rolul. Am simțit o conexiune și dacă am simțit.. când văd. Mă rog, îmi văd de treabă, nu sunt insistent sau ceva. Bianca: Ce să ne mai învârtim în cerc? Se vede că tu o placi și pilotul o place, dar sunteți firi diferite. Alberto: Dacă eu văd că ea se simte mai bine cu altcineva… nu insist sau să mă cert. Dacă văd că se simte mai bine cu el…

Alberto nu îl mai agreează pe Eduard

Iar dacă în fața fetelor se dă rănit, Alberto a avut totuși grijă să își ia revanșa față de adversar. În fața colegilor ispite, acesta nu s-a mai abținut și a lăsat clar de înțeles că acum nu îl suportă pe Eduard. Nu a ezitat să îl vorbească de rău și pare că orice gest al acestuia îl enervează.

Alberto: Am zis să schimbe (n.r. să schimbe melodia băgată de pilot), să bage ceva ca înainte, că ne-am săturat de manele. Aceeași melodie, în fiecare seară? Jaguarul: Asta e dedicația de la pilot (n.r. pentru Claudia). Daniel către Alberto: Ce ți-am spus eu? Alberto: Asta e dedicația lui Pilotu’… Jaguarul: Serios, că am văzut… Eu am văzut.

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