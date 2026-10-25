Cum s-a răzbunat Claudia Ion după ce Alberto Grecu a amenințat-o voalat cu dezvăluiri! „Ne auzim noi la finalul Insulei”

Tensiunile dintre Claudia Ion și Alberto Grecu, de la „Insula Iubirii”, par departe de a se fi încheiat. După ce ispita masculină a afirmat, într-un live pe TikTok, că a jucat un rol în interacțiunea cu tânăra și a amenințat cu mai multe dezvăluiri după finalul sezonului, Claudia a venit cu o replică ironică în mediul online. Aceasta l-a comparat cu actorul Vin Diesel și a lăsat să se înțeleagă că va avea mai multe de spus după încheierea sezonului 10 al emisiunii.

Alberto Grecu susține că s-a prefăcut la Insula Iubirii

În cadrul unui live de pe TikTok, ispita Alberto Grecu a mărturisit că a avut un moment în cadrul emisiunii Insula Iubirii în care ar fi jucat un rol. Ar fi vorba despre un moment în care a ales să o testeze el pe Claudia, să vadă dacă partenera lui Mocăniță este interesat de el sau de pilotul Eduard. Se pare că această mărturisire nu a lăsat-o deloc indiferentă pe Claudia Ion, care a revenit ulterior tot pe TikTok cu o replică la adresa lui!

Ba mai mult, Alberto a mărturisit, într-un interviu acordat publicației Libertatea.ro, că ar fi refuzat să iasă la un date cu o concurentă, fiind cel mai probabil vorba despre Claudia, întrucât ispita susținea că, în opinia sa, tânăra nu își asuma clar apropierea dintre ei.

„Am avut mai multe date-uri, dar unul s-a terminat cu un refuz din partea mea și din partea cealaltă, că nu era… Nu ne potriveam! Am avut patru date-uri cu aceeași fată, dar cu neasumare. Ba cu mine, ba cu altcineva… Și după am decis să schimb, să pun punct”, a explicat Alberto Grecu.

Claudia Ion, replică acidă pentru Alberto Grecu

După ce a aflat faptul că Alberto a zis că s-ar fi prefăcut în cadrul unor interacțiuni cu ea, concurenta a ales să răspundă într-un clip scurt publicat în mediul online, în care a făcut haz de declarațiile lui Alberto Grecu. Claudia a apelat la ironie și l-a asociat pe acesta cu celebrul actor Vin Diesel, făcând mișto de importanța pe care ispita și-a dat-o și replicând cu aceeași amenințare de a face dezvăluiri, într-un mesaj care pare să anunțe că ceva incendiar ne așteaptă după terminarea sezonului 10!

„Bună ziua, sunt Ion Claudia și sunt onorată că am participat la Insula Iubirii alături de Vin Diesel și, ce să vă zic, ne auzim noi la final de emisiune”, a spus Claudia Ion pe rețelele de socializare.

Replica vine după ce Alberto a susținut că a interpretat un rol în anumite momente petrecute alături de Claudia și că el nu a venit la Insula Iubirii cu gândul de a-și face o relație. Deocamdată, tânăra nu a oferit detalii suplimentare despre ceea ce ar urma să dezvăluie. Totuși, mesajul său sugerează că subiectul ar putea reveni în atenția publicului după difuzarea ultimelor episoade.

Alberto Grecu spune că a renunțat la o concurentă după patru întâlniri

În paralel, ispita masculină a vorbit despre experiența sa în Thailanda și despre interacțiunea cu o concurentă. Mai mult decât atât, Alberto a mărturisit că ar fi fost atras de aceasta. Potrivit declarațiilor sale, cei doi au avut patru întâlniri. Chiar și așa, lucrurile nu au evoluat în direcția pe care și-ar fi dorit-o.

Alberto Grecu a explicat că a fost deranjat de faptul că tânăra părea să își împartă atenția. În cele din urmă, Alberto a decis să se retragă. El a mai adăugat că lipsea asumarea necesară pentru ca apropierea lor să continue.

„Nu îmi plăcea neasumarea asta, așa că am decis să pun punct eu. Mi se părea că se joacă cu noi. Apoi au venit alte fete să mă ia la date. N-am regretat, pentru că nu-mi plac jocurile astea… Ori îți asumi de la început să mergi cu cine simți, ori… Simțeau toți ce se întâmplă! Se vedea”, a mai spus acesta pentru aceeași sursă.

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