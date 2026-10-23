Ispita masculină care a refuzat să iasă la date cu o concurentă de la Insula Iubirii: „Am decis să pun punct eu.” Ce l-a nemulțumit?

Ispita masculină care a refuzat să iasă la date cu o concurentă de la Insula Iubirii: „Am decis să pun punct eu.” Ce l-a nemulțumit?
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Ispita care a refuzat o concurentă din emisiune / Sursa foto: Colaj Cancan
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„Insula Iubirii” 2026 a adus în fața publicului atât personaje deja cunoscute, cât și nume noi care au apărut în rolul ispitelor. Printre acestea s-a numărat și Alberto Grecu, ispita masculină care se pare că a refuzat să iasă la date cu una dintre concurente. Ce l-a nemulțumit și de ce a decis să pună punct?

Alberto Grecu, despre experiența de la Insula Iubirii

Alberto Grecu a recunoscut că rolul de ispită nu a fost întotdeauna ușor, mai ales atunci când a trebuit să se apropie de o femeie care se afla deja într-o relație. Cu toate acestea, tânărul a susținut că nu a plecat în Thailanda cu un plan bine stabilit și că a preferat să se comporte natural.

„Nu a fost foarte ușor, că nu e ușor să te bagi în inima unei femei care este îndrăgostită. Dacă este îndrăgostită! Că și întrebarea asta trebuie să ți-o pui… N-am avut niciun plan, am zis cum o fi, o fi. Mă comport natural, cum m-aș fi comportat și dacă n-ar fi fost camere de filmat și așa m-am comportat”, a declarat ispita masculină.

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Acesta a povestit că s-a înțeles bine cu mai multe persoane. Astfel, a lăsat să se înțeleagă că telespectatorii vor avea parte de momente neașteptate în cadrul emisiunii.

Alberto Grecu a refuzat să iasă la un date

Unul dintre subiectele abordate de ispită a fost legat de întâlnirile pe care le-a avut în cadrul emisiunii. Alberto a dezvăluit că a fost atras de o singură persoană. Totuși, interacțiunea dintre ei nu a evoluat așa cum și-ar fi dorit. Deși au avut patru date-uri, tânărul a simțit că lucrurile nu erau suficient de clare și că atenția concurentei se îndrepta și către altcineva.

„Am avut mai multe date-uri, dar unul s-a terminat cu un refuz din partea mea și din partea cealaltă, că nu era… Nu ne potriveam! Am avut patru date-uri cu aceeași fată, dar cu neasumare. Ba cu mine, ba cu altcineva… Și după am decis să schimb, să pun punct”, a explicat Alberto Grecu pentru Libertatea.

Alberto Grecu a decis să pună punct interacțiunii cu concurenta de la „Insula iubirii” / Sursa foto: Social media

Ispita masculină a subliniat că nu i-a plăcut felul în care s-au desfășurat lucrurile. Prin urmare, a preferat să se retragă, în loc să continue o interacțiune în care nu simțea că există o direcție clară. Pentru el, asumarea a fost esențială, iar ezitările concurentei l-au făcut să ia decizia de a încheia întâlnirile.

„Nu îmi plăcea neasumarea asta, așa că am decis să pun punct eu. Mi se părea că se joacă cu noi. Apoi au venit alte fete să mă ia la date. N-am regretat, pentru că nu-mi plac jocurile astea… Ori îți asumi de la început să mergi cu cine simți, ori… Simțeau toți ce se întâmplă! Se vedea”, a mai spus acesta pentru aceeași sursă.

CITEȘTE ȘI: După ce a venit la Insula Iubirii fiind însurat, Alberto Grecu încalcă din nou contractul cu Antena 1. A dezvăluit ce se va întâmpla în următoarele 2 episoade: „O să vedeți săptămâna viitoare”

Noaptea care a aruncat în aer căsnicia lui Alberto Grecu de la Insula Iubirii! Soția ar fi fost ținută cu forța în casă, iar scandalul a ajuns la Poliție: „Pleci doar în papuci!”

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