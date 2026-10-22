Noaptea care a aruncat în aer căsnicia lui Alberto Grecu de la Insula Iubirii! Soția ar fi fost ținută cu forța în casă, iar scandalul a ajuns la Poliție: „Pleci doar în papuci!”

S-a aflat că soția lui Alberto Grecu, ispita de la Insula Iubirii, a cerut un ordin de protecție împotriva acestuia, însă împrejurările care au dus la intervenția autorităților au rămas mai puțin cunoscute. CANCAN.RO a intrat în posesia motivării instanței și dezvăluie ce s-a petrecut în noaptea care a adus căsnicia celor doi în atenția Poliției și a procurorilor. Totul a pornit de la o ceartă în toiul nopții, iar declarațiile acestora sunt surprinzătoare!

În fața camerelor de filmat, Alberto Grecu a intrat în rolul de ispită la Insula Iubirii, însă, dincolo de aparițiile televizate, viața sa personală a fost marcată de un scandal conjugal care a ajuns pe masa magistraților.

Până acum, publicul a aflat că soția lui a solicitat un ordin de protecție, cerere care a fost, în cele din urmă, respinsă. Numai că motivarea hotărârii scoate la iveală culisele explozive ale conflictului.

Ce s-a întâmplat la ora 1 noaptea în casa lui Alberto Grecu

Potrivit documentelor judiciare obținute de CANCAN.RO, totul s-a petrecut în noaptea de 10 iunie 2026, în locuința conjugală. Între Alberto Grecu și soția lui ar fi izbucnit o ceartă, iar femeia ar fi decis să plece de acasă.

Numai că lucrurile nu ar fi decurs atât de simplu. În cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 se arată că bărbatul nu i-ar fi permis soției să părăsească locuința, după care i-ar fi luat telefonul personal.

Pasajul din motivarea instanței este cât se poate de explicit: „În urma unor discuții în contradictoriu, agresorul […] nu i-a permis soției sale […] să părăsească locuința, și, ulterior, i-a luat telefonul personal, spunându-i că dacă vrea să plece, să facă acest lucru, dar în papuci.”

Deși soția lui Alberto ar fi negat că ar fi fost bătută, conflictul a fost suficient de serios pentru ca autoritățile să emită un ordin de protecție provizoriu.

Poliția a emis un prim ordin de protecție: 200 de metri distanță de soție!

Scandalul conjugal a ajuns în atenția autorităților, iar documentele care au stat la baza emiterii și confirmării unui ordin de protecție provizoriu au fost depuse ulterior la dosarul instanței. Parchetul a solicitat ca Alberto Grecu să fie obligat să păstreze o distanță de 200 de metri față de soție și față de reședința acesteia.

În plus, procurorii au cerut să-i fie interzis orice contact cu femeia, inclusiv telefonic, prin corespondență sau prin alte mijloace.

Așadar, cearta din apartament nu a rămas doar un conflict între patru pereți. A ajuns să fie analizată de autorități și s-a mers chiar mai departe, în sala de judecată. Acolo unde a avut loc și o răsturnare de situație.

Soția a vrut să renunțe la proces, dar judecătorul a spus NU!

La numai două zile de la scandal, pe 12 iunie 2026, cei doi s-au prezentat în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 5. Surpriză, însă! Femeia nu mai dorea continuarea demersului pentru obținerea ordinului de protecție.

Prin intermediul avocatului, aceasta a explicat că între ea și soț avusese loc un conflict spontan și că bărbatul nu fusese violent fizic.

Mai mult, întrebată de judecător, a precizat că voia să renunțe la solicitare. „La interpelarea instanței, reclamanta, personal, precizează că vrea să renunțe la ordinul de protecție. Precizează că a existat o discuție între aceștia.”

Numai că procurorul s-a opus renunțării, invocând prevederile legale, iar instanța a respins cererea de renunțare ca inadmisibilă.

Astfel, chiar dacă soția lui Alberto Grecu nu mai dorea ordinul de protecție, judecătorul a continuat să analizeze cauza.

Ce a recunoscut Alberto Grecu în fața judecătorilor

În timpul procesului au ieșit la iveală și alte detalii despre conflictul conjugal. Soția ispitei a declarat că, în momentul scandalului, fusese speriată și panicată, însă a precizat că nu fusese lovită și nici amenințată. Potrivit declarației sale, conflictul fusese unul verbal, iar între cei doi existaseră jigniri.

La rândul lui, Alberto Grecu a susținut că și el fusese jignit și că răspunsese în același mod.

Bărbatul a confirmat că îi spusese soției să plece fără anumite bunuri, explicând că le considera ale lui.

„Pârâtul menționează că nu intenționează să îi facă rău reclamantei”, se arată în documentul judiciar.

Un alt detaliu interesant a apărut în timpul interogatoriului: femeia a declarat că erau căsătoriți de aproximativ doi ani și că locuiau împreună de trei ani.

În ceea ce privește teama pe care o resimțise în noaptea scandalului, aceasta a explicat că nu se mai considera în pericol și că nu mai trecuse anterior printr-o situație asemănătoare în relația cu soțul ei.

După analizarea declarațiilor și a înscrisurilor depuse la dosar, instanța a decis să respingă cererea Parchetului.

Judecătorul a apreciat că nu exista o stare de pericol actual care să justifice emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Alberto Grecu.

Magistrații au ținut cont inclusiv de declarațiile soției, care a precizat că nu se mai temea de bărbat și că nu se considera în pericol.

„Din probele administrate, nu reiese existența unei stări de pericol actual în ceea ce o privește pe reclamantă”, au concluzionat judecătorii”.

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