Claudia Ion, copleșită de emoții la Insula Iubirii! A fugit în cameră și a început să plângă

Claudia Ion, copleșită de emoții la Insula Iubirii! A fugit în cameră și a început să plângă
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Claudia Ion/ sursa foto: captură video Antena 1
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Claudia Ion și Ionuț Mocăniță participă la noul sezon Insula Iubirii. În cea mai recentă ediție, concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. Aceasta a preferat să se retragă în cameră, fiind copleșită de emoții.

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au decis să se înscrie la testul suprem, pentru că au avut îndoieli legate de relație. Mai mult decât atât, cu doar două săptămâni înainte de plecarea în Thailanda, concurentul ar fi înșelat-o pe șatenă. În edițiile anterioare, cei doi s-au distrat pe cinste alături de isipitele lor și ceilalți concurenți, însă niciunul nu a întrecut limitele impuse.

Pe de altă parte, emoțiile au fost la cote maxime. Tânăra era împreună cu Bianca Iotu, Nattasha Black și Narcis Bujor, dar a preferat să se retragă în cameră pentru a plânge în voie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Claudia Ion, copleșită de emoții la Insula Iubirii

Imediat ce a ajuns în cameră, concurenta a izbucnit în lacrimi. Aceasta a recunoscut că anumite gânduri nu îi dau pace, în ciuda faptului că iubitul ei, Ionuț Mocăniță nu a întrecut nicio limită. Chiar dacă s-a apropiat de celelalte fete din vilă și de ispitele masculine, s-a retras în liniște, fără să fie văzută că plânge.

„Nu mă stresez că face Ionuț ceva, sunt niște emoții prea mari care mă rup. Te distrezi, te simți bine și când ai momentul ăla să respiri un pic și te mai apuci să te gândești (…) te ia un pic (…) Te ajung niște stări uneori de nici nu știi să le explici. Nu ai cum să le explici (…) Am simțit să mă descarc”, a spus Claudia Ion la Insula Iubirii.

Claudia Ion plânge la Insula Iubirii/ sursa foto: captură video Antena 1

Claudia Ion plânge la Insula Iubirii/ sursa foto: captură video Antena 1

Claudia Ion spune ce o deranjează la Ionuț Mocăniță

În cealaltă vilă, în schimb, partenerul ei se distrează fără rețineri. Cu toate acestea, el i-a spus ispitei feminine Rebeca Toma că nu își dorește niciun fel de apropiere cu ea.

Parcă simțind că bruneta încearcă să fie lângă iubitul ei, Claudia Ion a spus că se bucură că se distrează pe insulă, însă nu ar fi de acord să îl vadă consumând alcool peste măsură. Ea a argumentat că în trecut au existat momente în care se certau după ce se întorceau de la petreceri.

„Ionuț cred că s-a distrat, a chiuit, a fost în centrul atenției (…) Când bea maxim, e distractiv pentru cei din jur, dar pe mine mă deranjează. Nu că face ceva, dar mă enervează pe mine ideea că îl văd așa, nu îmi place”, a mai spus Claudia Ion.

VEZI ȘI: Ionuț Mocăniță, foc și pară după acuzațiile făcute de Frankie. Ce replică i-a dat ispitei

Ce mesaj i-a scris Rebecca lui Mocăniță pe tabletă. Claudia o să înnebunească!

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