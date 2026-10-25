Am aflat unde lucrează pilotul-ispită Eduard Vlădescu, de fapt, și ce salariu lunar primește

Eduard Vlădescu, cunoscut publicului din rolul de ispită masculină la Insula Iubirii, are un parcurs profesional care se îndepărtează de lumea televiziunii și a divertismentului. Dincolo de experiența sa în emisiunea de la Antena 1, acesta lucrează și în domeniul aviației.

Interesul pentru activitatea sa profesională a crescut, mai ales în contextul informațiilor referitoare la studiile pe care le-a urmat și la experiența sa ca pilot. Eduard Vlădescu ar fi absolvit Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în 2015, iar din 2021 ar fi început să lucreze cu normă întreagă în domeniul aviatic, fiind asociat cu operatorul Blue Air. Activitatea sa este legată de aeronavele comerciale din familia Boeing 737, utilizate pe numeroase rute de transport aerian.

Ce pregătire are Eduard Vlădescu și ce presupune meseria de pilot

Pilotajul aeronavelor comerciale presupune o pregătire complexă, obținerea licențelor necesare și efectuarea unor verificări periodice pentru menținerea calificărilor profesionale. În cazul aeronavelor Boeing 737, piloții trebuie să fie instruiți pentru tipul respectiv de avion și să respecte procedurile stricte de siguranță aplicabile fiecărui zbor.

Familia Boeing 737 NG/MAX este utilizată în special pentru curse pe distanțe scurte și medii, fiind întâlnită atât pe rute interne, cât și pe legături internaționale. Aceste aeronave fac parte din categoria avioanelor comerciale cu un singur culoar, folosite frecvent de operatorii care asigură transportul unui număr mare de pasageri între orașe europene.

Un aspect important în această situație este statutul companiei Blue Air. Operatorul român și-a suspendat toate zborurile în septembrie 2022, iar ulterior a intrat în proceduri de insolvență și a pierdut posibilitatea de a opera zboruri comerciale regulate în condițiile în care activitatea sa aeriană a fost întreruptă.

Astfel, se pare că ispita și-a îndreptat drumul spre țările mai calde și anume în Emirate. La prezentarea ispitelor, Eduard le-a dezvăluit fetelor că lucrează la o companie din Emirate. Deci după Blue Air, cel mai probabil ispita a decis să se mute la altă companie: „Sunt Eduard și sunt pilot la o companie din Emirate”

Ce salariu lunar ar avea Eduard în Emirate

Nu se știe, deocamdată, dacă Eduard lucrează la Emirates sau la Etihad Airways, două dintre cele mai importante companii aeriene din Emiratele Arabe Unite. Salariul său nu este cunoscut public, însă veniturile piloților angajați de aceste companii pot oferi o imagine asupra sumelor pe care le-ar putea câștiga.

Un copilot (First Officer) poate încasa aproximativ 32.100 de dirhami pe lună, echivalentul a circa 8.750 de dolari, în timp ce un copilot cu mai multă experiență poate ajunge la 34.600 de dirhami lunar. În cazul unui căpitan angajat direct pe această poziție, suma poate urca la aproximativ 48.000 de dirhami pe lună, adică în jur de 13.000 de dolari.

Salariile cresc odată cu avansarea în carieră. Un pilot care ocupă poziția de Accelerated Command Captain, destinată celor care îndeplinesc criteriile de experiență pentru această treaptă, poate primi aproximativ 37.100 de dirhami lunar, adică în jur de 9.300 de euro. În schimb, un căpitan recrutat direct pe această poziție poate ajunge la aproximativ 48.000 de dirhami pe lună, echivalentul a circa 12.000 de euro.

Așadar, dacă Eduard activează în prezent ca pilot la una dintre aceste companii, veniturile sale ar putea fi consistente.

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