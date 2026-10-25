Eduard Vlădescu, ispita de la Insula Iubirii, și cariera sa în aviație. Ce salariu ar putea avea

Eduard Vlădescu, cunoscut publicului din rolul de ispită masculină la Insula Iubirii, are o meserie care nu are legătură cu televiziunea. Pe lângă apariția în emisiunea de la Antena 1, el lucrează în aviație.

Interesul pentru cariera lui a crescut după ce au apărut informații despre studiile și experiența lui ca pilot. Eduard Vlădescu ar fi absolvit Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în 2015. Din 2021 ar fi lucrat cu normă întreagă ca pilot la Blue Air, pe avioane Boeing 737.

Blue Air și-a oprit toate zborurile în septembrie 2022. Compania a intrat în insolvență în 2023 și a fost declarată în faliment în 2025. Eduard ar fi lucrat și pentru TAROM. La prezentarea ispitelor, a spus că acum este pilot la o companie aeriană din Emiratele Arabe Unite, dar numele angajatorului nu a fost confirmat public.

Ce pregătire are Eduard Vlădescu și ce presupune meseria de pilot

Ca să piloteze un avion de pasageri, un pilot are nevoie de o pregătire lungă și de licențele necesare. Trebuie să treacă și verificări periodice ca să-și păstreze calificările. Pentru Boeing 737, piloții sunt instruiți special pe acest tip de avion și respectă proceduri stricte de siguranță la fiecare zbor.

Boeing 737, în versiunile NG și MAX, este un avion cu un singur culoar, folosit mai ales pe curse scurte și medii, atât interne, cât și internaționale. Companiile îl folosesc des pentru a transporta mulți pasageri între orașele europene.

Ce salariu ar putea avea Eduard Vlădescu ca pilot

Salariul lui Eduard Vlădescu nu este cunoscut public. Nu se știe pentru ce companie zboară și nici ce poziție are în echipaj. Cele mai mari companii aeriene din Emirate sunt Emirates și Etihad Airways. Dacă însă Eduard zboară în continuare pe Boeing 737, cel mai probabil lucrează la flydubai, compania din Dubai care folosește acest tip de avion.

Salariul unui pilot depinde de companie, de experiență, de tipul aeronavei și de funcția pe care o are la bord: copilot sau comandant. Sumele oferite de aceste companii arată cam cât ar putea câștiga.

La flydubai, un copilot primește în jur de 48.000 de dirhami pe lună, adică aproape 12.000 de euro. Un comandant primește aproximativ 57.000 de dirhami, adică circa 14.000 de euro. Sumele apar în anunțurile de angajare ale companiei.

La Emirates și Etihad, un copilot câștigă între 42.000 și 45.000 de dirhami pe lună, adică 10.000–11.000 de euro. Un comandant câștigă între 53.000 și 59.000 de dirhami, adică 13.000–14.000 de euro. Comandanții cu vechime care zboară pe avioane mari, precum Airbus A380, pot primi pe an până la 1,18 milioane de dirhami, aproape 290.000 de euro, cu tot cu beneficiile.

Sumele includ salariul de bază, plata pentru orele de zbor și banii pentru locuință. Sunt calculate pentru 70–85 de ore de zbor pe lună. În plus, în Emiratele Arabe Unite salariile nu sunt impozitate.

Așadar, dacă Eduard zboară acum pentru una dintre aceste companii, ar putea câștiga între 10.000 și 14.000 de euro pe lună, iar dacă e comandant cu vechime, chiar mai mult

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