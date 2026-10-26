Rebecca Toma, adevărul despre intervențiile estetice. Ce modificări are la nivelul feței

Rebecca Toma face parte din suita ispitelor feminine ale sezonului 10 Insula Iubirii. Ispita nu este străină de lumea televiziunii, iar în trecut a participat și în cadrul emisiunii Casa Iubirii. Însă, la acea vreme, bruneta arăta diferit, căci nu trecuse încă pragul cabinetului medicului estetician. Acum, Rebecca a recunoscut la ce intervenții a apelat de-a lungul timpului.

Rebecca Toma are 24 de ani și este din Craiova, dar a crescut în Italia. A revenit în România alături de mama sa, după ce părinții au decis să se despartă. Acum a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea la Insula Iubirii, așa că internauții au pus-o sub lupă și au fost curioși să afle la ce intervenții estetice a apelat bruneta. Rebecca nu s-a sfiit și a spus tot adevărul.

Ce intervenții estetice are Rebecca Toma

Cei care o cunosc pe Rebecca Toma încă de pe vremea când era concurentă în Casa Iubirii (sezonul 3) știu că ispita arăta diferit atunci. Dacă la Kanal D a apărut naturală, pentru apariția la Antena 1 ispita s-a tunat. Rebecca a recunoscut că a apelat de mai multe ori la ajutorul medicului estetician și a vorbit despre fiecare intervenție.

Urmăritorii Rebeccăi din mediul online au fost curioși să afle la ce intervenții estetice a apelat ispita, așa că nu au ezitat să abordeze tema. Cum este o fire deschisă și nu are nimic de ascuns, bruneta a spus clar ce modificări și-a făcut.

Mai exact, în ceea ce privește intervențiile de la nivelul feței, ispita spune că și-a pus acid hialuronic în buze. Aceasta a mai apelat și la o intervenție estetică minim invazivă de jawline și menton, care definește și sculptează unghiul maxilarului și bărbia.

De asemenea, Rebecca a trecut și printr-o operație de rinoplastie, o intervenție chirurgicală de remodelare a nasului. Iar lista este completată și de un implant mamar.

Rebecca Toma l-a dat de gol pe Mocăniță

Dacă experiența ei la Casa Iubirii s-a terminat printr-o descalificare, la Insula Iubirii Rebecca Toma s-a dovedit de ajutor în cazul cuplului format din Mocăniță și Claudia Ion. Ispita îi cunoștea pe cei doi și a dat în vileag faptul că Ionuț nu ar fi deloc fidel. Conform spuselor Rebeccăi, Mocăniță și-ar fi înșelat iubita în numeroase rânduri.

„O înșală de o rupe. Din câte am auzit de la prietene comune, se înțelegea că el e gagicar și ea, nu că nu-l mai suportă, că ea îl iubește real, dar nu mai suportă că-i face faze și e și greu să pună punct. Dar e un prefăcut”, a spus Rebeca despre Ionuț Mocăniță, la Insula Iubirii.

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Rebecca Toma a reacționat dur la adresa Claudiei Ion. „Nu am fost niciodată prietene. Cu mine nu merg chestiile la intimidare”

Foto: Instagram