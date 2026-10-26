Rebecca Toma, adevărul despre intervențiile estetice. Ce modificări are la nivelul feței

Rebecca Toma, adevărul despre intervențiile estetice. Ce modificări are la nivelul feței
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Ce intervenții estetice are Rebecca Toma /Foto: Instagram
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Rebecca Toma face parte din suita ispitelor feminine ale sezonului 10 Insula Iubirii. Ispita nu este străină de lumea televiziunii, iar în trecut a participat și în cadrul emisiunii Casa Iubirii. Însă, la acea vreme, bruneta arăta diferit, căci nu trecuse încă pragul cabinetului medicului estetician. Acum, Rebecca a recunoscut la ce intervenții a apelat de-a lungul timpului.

Rebecca Toma are 24 de ani și este din Craiova, dar a crescut în Italia. A revenit în România alături de mama sa, după ce părinții au decis să se despartă. Acum a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea la Insula Iubirii, așa că internauții au pus-o sub lupă și au fost curioși să afle la ce intervenții estetice a apelat bruneta. Rebecca nu s-a sfiit și a spus tot adevărul.

Ce intervenții estetice are Rebecca Toma

Cei care o cunosc pe Rebecca Toma încă de pe vremea când era concurentă în Casa Iubirii (sezonul 3) știu că ispita arăta diferit atunci. Dacă la Kanal D a apărut naturală, pentru apariția la Antena 1 ispita s-a tunat. Rebecca a recunoscut că a apelat de mai multe ori la ajutorul medicului estetician și a vorbit despre fiecare intervenție.

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Urmăritorii Rebeccăi din mediul online au fost curioși să afle la ce intervenții estetice a apelat ispita, așa că nu au ezitat să abordeze tema. Cum este o fire deschisă și nu are nimic de ascuns, bruneta a spus clar ce modificări și-a făcut.

Mai exact, în ceea ce privește intervențiile de la nivelul feței, ispita spune că și-a pus acid hialuronic în buze. Aceasta a mai apelat și la o intervenție estetică minim invazivă de jawline și menton, care definește și sculptează unghiul maxilarului și bărbia.

De asemenea, Rebecca a trecut și printr-o operație de rinoplastie, o intervenție chirurgicală de remodelare a nasului. Iar lista este completată și de un implant mamar.

Rebecca Toma /Foto: Instagram

Rebecca Toma l-a dat de gol pe Mocăniță

Dacă experiența ei la Casa Iubirii s-a terminat printr-o descalificare, la Insula Iubirii Rebecca Toma s-a dovedit de ajutor în cazul cuplului format din Mocăniță și Claudia Ion. Ispita îi cunoștea pe cei doi și a dat în vileag faptul că Ionuț nu ar fi deloc fidel. Conform spuselor Rebeccăi, Mocăniță și-ar fi înșelat iubita în numeroase rânduri.

„O înșală de o rupe. Din câte am auzit de la prietene comune, se înțelegea că el e gagicar și ea, nu că nu-l mai suportă, că ea îl iubește real, dar nu mai suportă că-i face faze și e și greu să pună punct. Dar e un prefăcut”, a spus Rebeca despre Ionuț Mocăniță, la Insula Iubirii.

 

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Rebecca Toma a reacționat dur la adresa Claudiei Ion. „Nu am fost niciodată prietene. Cu mine nu merg chestiile la intimidare”

 

Foto: Instagram

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