„O înșală de o rupe” Mocăniță pe Claudia Ion? S-a aflat adevărul despre afirmațiile ispitei Rebecca Toma de la Insula Iubirii

„O înșală de o rupe” Mocăniță pe Claudia Ion? S-a aflat adevărul despre afirmațiile ispitei Rebecca Toma de la Insula Iubirii
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Claudia Ion a avut parte de un moment dificil la cel mai recent bonfire de la Insula Iubirii, după ce a urmărit imagini cu iubitul ei, Ionuț Mocăniță, dar și discuțiile purtate de ispite despre comportamentul acestuia. Concurenta a rămas vizibil surprinsă de afirmațiile făcute în vila băieților și de acuzațiile lansate la adresa partenerului său, însă a ales să îi ia apărarea și să respingă majoritatea comentariilor auzite.

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a intrat în atenția telespectatorilor încă de la începutul sezonului, cei doi mărturisind că au trecut prin momente tensionate și probleme de încredere înainte de a veni în Thailanda pentru testul suprem al fidelității. Cu toate acestea, până acum, Ionuț nu a fost surprins încălcând limitele relației sale, chiar dacă apropierea de ispite și întâlnirile din cadrul emisiunii au stârnit numeroase comentarii.

„O înșală de o rupe” Mocăniță pe Claudia Ion?

Una dintre cele mai discutate situații a pornit după un date al lui Ionuț Mocăniță alături de Frankie. Ajunsă înapoi în vilă, ispita le-a povestit colegelor sale impresia pe care și-a format-o despre concurent.

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„Prea încearcă să fie omul perfect, ca să facă pe eroul. El abia așteaptă să i se pună pelerina de erou pe spate. Asta e (…) Când nu era cameră îmi punea mâna pe picior (…) Căuta motiv să mă atingă”, le-a spus Frankie celorlalte ispite.

Declarațiile au ajuns și la Claudia Ion, care a ascultat cu atenție tot ceea ce s-a spus despre iubitul ei. Concurenta nu s-a arătat însă convinsă de acuzațiile formulate și a susținut că experiența ei de cuplu nu se potrivește cu imaginea descrisă de ispite.

„Mie nu mi se pare că Ionuț mi-a făcut ce zic fetele astea pe aici, că vai, săraca Claudia. Sunt bine, nu sunt săraca Claudia. Da, avem și noi momente când ne certăm, momente când poate mă deranjează niște lucruri. Nu-s toate momentele roz mereu. Dar nu pot să zic: „Vai, ce-mi face mie Ionuț.” Da, ne certăm ca niște oameni normali, dar să nu se comporte bine cu mine nu există”, a explicat Claudia.

Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care Claudia a ascultat afirmațiile făcute de Rebecca, ispita care o cunoaște din afara emisiunii și care a susținut că a auzit informații despre presupuse infidelități ale lui Ionuț Mocăniță.

„O înșală de o rupe. Din câte am auzit de la prietene comune, se înțelegea că el e gagicar și ea, nu că nu-l mai suportă, că ea îl iubește real, dar nu mai suportă că-i face faze și e și greu să pună punct. Dar e un prefăcut”, a spus Rebeca despre Ionuț Mocăniță.

Afirmațiile ispitei Rebecca Toma de la Insula Iubirii

Deși reacția sa a trădat surprinderea, Claudia a continuat să își susțină partenerul și a respins concluziile trase de celelalte fete.

„Mie nu mi se pare că Ionuț mi-a făcut ce zic fetele astea. Nu sunt „săraca Claudia”. Da, avem momente când ne certăm, dar nu pot să zic: „Vai, ce-mi face mie Ionuț!””, a spus Claudia.

Concurenta a aflat apoi și că unele ispite consideră că Ionuț Mocăniță evită adevăratul test al emisiunii și că alege să iasă la întâlniri cu fete față de care nu manifestă un interes real. Totodată, ea a descoperit că acesta ar fi fost refuzat de două ori de două ispite cu care nu interacționează în mod obișnuit în vilă.

„Ce fete rele!”, a spus Claudia.

Chiar dacă nu a fost de acord cu toate opiniile exprimate despre iubitul său, concurenta a admis că, în mod normal, Ionuț ar trebui să aleagă pentru întâlniri persoanele cu care petrece cel mai mult timp în cadrul experienței din Thailanda. În același timp, Claudia a luat în calcul și posibilitatea ca acesta să nu simtă o atracție reală față de niciuna dintre ispite.

„Din ce spun băieții și fetele reiese că Ionuț fuge de testul în sine. Eu îl cunosc, din punctul meu de vedere nu fuge, dar nu știu ce să zic. Corect ar fi să iasă la date cu persoanele cu care interacționează în casă, cum fac și eu. Dar poate el nu simte nimic pentru nimeni”, a mai spus iubita lui Mocăniță.

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