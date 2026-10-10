Cât câștigă pe lună Marcel de la Insula Iubirii. Maluma are trei surse de venit, stă în chirie și economisește mii de euro

Marcel Andrei, fosta ispită masculină care a atras atenția telespectatorilor la Insula Iubirii, continuă să fie unul dintre cele mai urmărite personaje ale emisiunii. Acum a ieșit la iveală și situația sa financiară, mai exact care sunt sursele sale de venit, câți bani încasează lunar și cât reușește să economisească.

Cunoscut de mulți drept „Maluma de România”, acesta a vorbit recent despre veniturile sale într-o discuție cu creatorul de conținut Robert Adrian Bucur, cel care realizează seria online în care încearcă să ghicească salariile și câștigurile lunare ale oamenilor întâlniți pe stradă.

Cât câștigă pe lună Marcel de la Insula Iubirii

În timpul dialogului, Marcel a fost provocat să ofere detalii despre situația sa financiară și despre sursele sale de venit. De altfel, concurentul a confirmat că încă locuiește în Tenerife și că urmează să se întoarcă acolo în aproximativ o lună.

Întrebat cu ce se ocupă în Spania, Marcel a explicat că principala sa activitate este în domeniul HoReCa.

„Eu, cum am spus, sunt chelner. Lucrez la un hotel de cinci stele, la bar.”

Totodată, acesta a dezvăluit că nu se bazează exclusiv pe salariul obținut din acest loc de muncă. La întrebarea privind existența altor surse de venit, Marcel a confirmat că își completează încasările și din alte activități.

„Da, mai am și alte surse de venit.”

Ulterior, el a precizat că produce bani și din social media, dar și din domeniul imobiliar, ceea ce îi permite să aibă mai multe surse de venit simultan.

Maluma are trei surse de venit

Discuția a ajuns și la costurile de trai din Tenerife. Marcel a explicat că locuiește în chirie și că prețurile diferă în funcție de zona aleasă și de condițiile oferite de locuință. Acesta a mărturisit că, la un moment dat, a plătit chiar și 1.200 de euro pe lună pentru chirie, înainte de a se muta.

„Depinde. Chiria poate fi și 1.200 de euro, dar poate fi și 650 de euro. Variază în funcție de cum vrei să stai.”

Chiar și în aceste condiții, Marcel spune că reușește să pună bani deoparte în fiecare lună. Potrivit declarațiilor sale, economiile lunare pot ajunge la sume considerabile.

„Reușesc să economisesc ceva din ceea ce produc. Depinde, poate fi și 1.500-2.000 de euro pe lună.”

Momentul decisiv al provocării a venit atunci când Robert Adrian Bucur a încercat să îi ghicească venitul lunar total. Prima estimare a fost de 7.000 de euro pe lună, însă Marcel a negat imediat valoarea.

„Șapte mii de euro pe lună? Nu.”

Creatorul de conținut a coborât apoi estimarea la 3.500 de euro lunar, iar răspunsul lui Marcel a confirmat că se află foarte aproape de realitate.

„3.500 de euro pe lună. Dacă te referi la venitul total lunar, da, este în regulă. Ai nimerit.”

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