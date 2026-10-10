Cât câștigă pe lună Marcel de la Insula Iubirii. Maluma are trei surse de venit, stă în chirie și economisește mii de euro

Marcel
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Marcel Andrei, fosta ispită masculină care a atras atenția telespectatorilor la Insula Iubirii, continuă să fie unul dintre cele mai urmărite personaje ale emisiunii. Acum a ieșit la iveală și situația sa financiară, mai exact care sunt sursele sale de venit, câți bani încasează lunar și cât reușește să economisească.

Cunoscut de mulți drept „Maluma de România”, acesta a vorbit recent despre veniturile sale într-o discuție cu creatorul de conținut Robert Adrian Bucur, cel care realizează seria online în care încearcă să ghicească salariile și câștigurile lunare ale oamenilor întâlniți pe stradă.

Cât câștigă pe lună Marcel de la Insula Iubirii

În timpul dialogului, Marcel a fost provocat să ofere detalii despre situația sa financiară și despre sursele sale de venit. De altfel, concurentul a confirmat că încă locuiește în Tenerife și că urmează să se întoarcă acolo în aproximativ o lună.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Întrebat cu ce se ocupă în Spania, Marcel a explicat că principala sa activitate este în domeniul HoReCa.

„Eu, cum am spus, sunt chelner. Lucrez la un hotel de cinci stele, la bar.”

Totodată, acesta a dezvăluit că nu se bazează exclusiv pe salariul obținut din acest loc de muncă. La întrebarea privind existența altor surse de venit, Marcel a confirmat că își completează încasările și din alte activități.

„Da, mai am și alte surse de venit.”

Ulterior, el a precizat că produce bani și din social media, dar și din domeniul imobiliar, ceea ce îi permite să aibă mai multe surse de venit simultan.

Maluma are trei surse de venit

Discuția a ajuns și la costurile de trai din Tenerife. Marcel a explicat că locuiește în chirie și că prețurile diferă în funcție de zona aleasă și de condițiile oferite de locuință. Acesta a mărturisit că, la un moment dat, a plătit chiar și 1.200 de euro pe lună pentru chirie, înainte de a se muta.

„Depinde. Chiria poate fi și 1.200 de euro, dar poate fi și 650 de euro. Variază în funcție de cum vrei să stai.”

Chiar și în aceste condiții, Marcel spune că reușește să pună bani deoparte în fiecare lună. Potrivit declarațiilor sale, economiile lunare pot ajunge la sume considerabile.

„Reușesc să economisesc ceva din ceea ce produc. Depinde, poate fi și 1.500-2.000 de euro pe lună.”

Momentul decisiv al provocării a venit atunci când Robert Adrian Bucur a încercat să îi ghicească venitul lunar total. Prima estimare a fost de 7.000 de euro pe lună, însă Marcel a negat imediat valoarea.

„Șapte mii de euro pe lună? Nu.”

Creatorul de conținut a coborât apoi estimarea la 3.500 de euro lunar, iar răspunsul lui Marcel a confirmat că se află foarte aproape de realitate.

„3.500 de euro pe lună. Dacă te referi la venitul total lunar, da, este în regulă. Ai nimerit.”

CITEŞTE ŞI: De ce a mers Armina la Insula Iubirii, de fapt. A spus adevărul după ce l-a văzut pe Maluma cu Frankie

Marcel a divorțat de Armina după Insula Iubirii?! Detaliul care „dezahardează” tot ce credeam ca știm

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Aluziva, șocată de ce a putut să facă un șofer în timp ce o privea! Poliția Capitalei îl caută pe bărbat
Aluziva, șocată de ce a putut să facă un șofer în timp ce o privea! Poliția Capitalei îl caută pe bărbat
Anca Serea, mesaj dur după ce a fost înjurată în fața fiicei sale: „Educația și caracterul se văd cel mai bine”
Anca Serea, mesaj dur după ce a fost înjurată în fața fiicei sale: „Educația și caracterul se văd cel mai bine”
Andra, copleșită de emoții după ce Eva a intrat în echipa PRO TV: „Suntem oficial colege!”
Andra, copleșită de emoții după ce Eva a intrat în echipa PRO TV: „Suntem oficial colege!”
Andrușca îi ia apărarea Prințului Marco după scandalurile de la Insula Iubirii: „Să oprim ura”
Andrușca îi ia apărarea Prințului Marco după scandalurile de la Insula Iubirii: „Să oprim ura”
Prințul Marco își cere scuze în urma scandalurilor din mediul online. Cum își justifică comportamentul: „S-a dus prea departe situația asta”
Prințul Marco își cere scuze în urma scandalurilor din mediul online. Cum își justifică comportamentul: „S-a dus prea departe situația asta”
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Mediafax
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
Gandul.ro
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Adevarul
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Mediafax
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport.ro
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
Click.ro
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Digi24
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
Gandul.ro
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.