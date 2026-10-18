Sărutul pe care nimeni nu l-a văzut la Insula Iubirii. În afară de Bibi-Narcis și Remi-Daniela, a existat și al treilea sărut. Și noi avem imaginile

Concurenții de la Insula Iubirii au trecut de jumătatea testului, iar spiritele deja încep să se aprindă serios. Unii au renunțat la inhibiții, au uitat că au venit într-o relație și au picat în ispită. Bianca Iotu a concretizat apropierea de Narcis, Remi și Daniela s-au sărutat, însă asta nu e tot. A mai existat un moment de apropiere pe care nimeni nu l-a văzut. Este vorba tot despre un sărut.

Cuplul format din Bianca Iotu și Remi Dobre este istorie. Blondina a picat în ispită cu Narcis, împărtășind săruturi, dar și momente intime. Pe de altă parte, încurajat de acțiunile iubitei, și Remi a decis că nu trebuie să se mai opună și a bifat primul sărut cu Daniela. Însă, detaliile picante nu se opresc aici. Mulți au fost cei care au ratat un alt moment de apropiere.

La Insula Iubirii a mai existat încă un sărut, iar martorul direct al acestuia a fost chiar Ian, noul concurent. El a văzut totul și a fost cât se poate de încântat.

Al treilea sărut la Insula Iubirii

În cea mai recentă ediție Insula Iubirii, băieții și ispitele feminine au avut parte de prima ieșire oficială în oraș. Aceștia au mers într-un club din Phuket. Ei bine, înainte să ajungă la destinație a avut loc și un al treilea sărut. Totul s-a întâmplat în microbuzul care îi ducea la club.

Petrecerea a început încă din microbuz, iar două dintre ispite au oferit scene fierbinți. Mai exact, Andreea Homescu (Șarpele) și Rebecca Toma s-au lăsat purtate de val și s-au sărutat. Gestul lor nu a trecut neobservat, Ian fiind martorul direct al momentului.

Iar cum startul petrecerii a fost dat în acest fel, ieșirea în club a fost una cât se poate de reușită. Concurenții și ispitele s-au distrat pe cinste, iar sărutul dintre Andreea și Rebecca a fost cel care a dat startul. Concurenții le-au urmat exemplul, iar la club au existat numeroase apropieri și momente incendiare.

Primul cuplu destrămat la Insula Iubirii

De asemenea, putem spune că ieșirea în club a adus și prima despărțire de la Insula Iubirii. Chiar înainte de plecarea din vilă, Remi a auzit declarațiile făcute de Bianca la adresa lui și le-a folosit drept scuză pentru apropierea de Daniela, călcând și el strâmb la rândul lui.

„Ea a avut atitudinea aceasta, un pic sufocantă, insistentă. Ce bărbat o să dea vina pe o femeie? Hai să fim serioși! Dacă ar fi depins de mine situația 100%, asta nu s-ar fi întâmplat. Dacă n-aș fi fost dărâmat psihic de ce auzeam că vorbea Bianca de mine, asta nu s-ar fi întâmplat”, a spus Remi, după ce a sărutat-o pe Daniela.

Astfel, cum Bianca a cedat în fața lui Narcis și Remi a concretizat apropierea de Daniela, este clar că relația celor doi s-a destrămat. Au călcat strâmb, iar din acest punct nu pare că mai există cale de întoarcere.

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