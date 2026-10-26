Gestul urât pe care Prințul Marco l-a făcut într-un restaurant de lux din Roma. Cum a decis să guste din pastele comandate

Prințul Marco este unul dintre personajele care a atras atenția la Insula Iubirii, sezonul 10. Apropierile de Gabriella l-au adus în prim-plan, dar și viața privată a acestuia a atras atenția. Concurentul de la Insula Iubirii se laudă cu o viață de lux în Roma, însă pare că manierele nu au venit la pachet. Marco s-a făcut de râs într-un local de fițe!

După participarea la Insula Iubirii, Prințul Marco a devenit extrem de activ în mediul online. Acesta își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce face, însă recent a gafat-o, iar internauții nu au ratat momentul și l-au taxat. Marco a dat o „luptă” serioasă cu o porție de paste!

Gestul făcut de Prințul Marco într-un local de fițe

După terminarea filmărilor de la Insula Iubirii, Prințul Marco a rămas în relații bune cu colegii săi. Mai întâi, Ionuț Mocăniță și ispita Andrușca l-au vizitat la Roma, iar acum a venit rândul lui Remi Dobre. Fostul Biancăi Iotu l-a vizitat pe Marco, iar acesta i-a făcut turul Romei. Iar cum este un client fidel al restaurantelor de lux, partenerul Biancăi l-a scos pe Remi la cină, alături de câțiva prieteni.

Ei bine, aceștia au vizitat un local de fițe din Roma și s-au bucurat de tot felul de preparate alese. Prințul Marco s-a delectat cu o porție de pasta al tartufo, un preparat rafinat din bucătăria italiană. Însă a dat-o de gard atunci când a venit vorba de bunele maniere.

Dornic de a se lăuda cu porția de paste cu trufe, Marco nu a mai ținut cont de eticheta restaurantelor de lux și a băgat gura direct în paste, uitând complet de tacâmuri. Cu sosul pe barbă și cu pastele atârnând din gură, concurentul Insula Iubirii s-a făcut de rușine.

Viața de lux a Prințului Marco

Prințul Marco a ținut să facă foarte clar faptul că duce o viață bună la Roma, iar afacerile îi merg ca pe roate. Iar pentru a-și susține declarațiile, acesta nu ezită să epateze în mediul online.

Recent, acesta a filmat o sesiune de shopping într-un magazin al celebrului brand Roberto Cavalli. Iar după ce s-a plimbat prin magazin și a ales câteva articole, Marco a afișat, evident, și bonul fiscal, care indica un total de 2.200 de euro cheltuiți.

Una dintre principalele surse de venit ale lui Marco este reprezentată de investițiile imobiliare, acesta administrând proprietăți atât în România, cât și în Italia. În paralel, este implicat și în domeniul HoReCa, unde, împreună cu Bianca Ghiurcă, deține afaceri în sectorul restaurantelor și al alimentației publice.

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Foto: Instagram