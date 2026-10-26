Cum a reacțonat ispita Gabriella după ce a auzit cum a înjurat-o și blestemat-o „princepesa” Bianca la Insula Iubirii

Cum a reacțonat ispita Gabriella după ce a auzit cum a înjurat-o și blestemat-o "princepesa" Bianca la Insula Iubirii
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Bianca Ghiurcă, Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: colaj CANCAN
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Bianca Ghiurcă, soția Prințului Marco, a văzut imagini greu de privit. Atunci când a văzut că Gabriella se apropie din ce în ce mai mult de el, nu s-a mai abținut și a jignit-o în fel și chip. Concurentul de la Insula Iubirii i-a povestit totul ispitei, iar ea nu a ezitat să reacționeze. 

Ispita Gabriella și Marco au o chimie specială. Cei doi petrec timpul împreună, se deschid unul față de celălalt, atracția este de ambele părți, ba chiar apar și ceva sentimente. Numai că pentru Principesa Bianca Ghiurcă, informația nu este ușor de digerat. Tocmai din acest motiv, o jignește și o blestemă pe ispită, în multe moduri. Aceste cuvinte au ajuns și la Prințul Marco, iar el nu s-a abținut și a fost sincer cu ispita. În imaginile difuzate exclusiv pe Antena Play, bruneta a reacționat calm la relatările concurentului, sugerând că nu îi pasă prea mult de comentariile „rivalei” sale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: captură Antena Play

Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: captură Antena Play

Cum a reacționat ispita Gabriella după ce a auzit cum a înjurat-o și blestemat-o „principesa” Bianca

Relația dintre Prințul Marco și Bianca Ghiurcă este una dintre cele mai controversate din sezonul X, Insula Iubirii. Cei doi sunt împreună de zece ani, sunt căsătoriți de trei, însă gelozia concurentei a pus probleme în conexiunea lor. Ajuns în Thailanda, bărbatul s-a apropiat instant de ispita Gabriella, pe care o cunoștea din sezoanele anterioare ale emisiunii „La isla de las tentaciones” din Spania.

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Legătura lor a scos-o din minți pe „principesă”, astfel că situația a degenerat și s-a ajuns chiar la injurii și blesteme la adresa ispitei. Concurentul, sincer, i-a povestit totul Gabriellei. Bruneta nu a ezitat să reacționeze, însă a făcut-o într-un mod diferit. Aceasta nu i-a plătit cu aceeași monedă. Dimpotrivă! I-a răspuns calm lui Marco, părând că nu este deranjată de jignirile pe care le-a primit.

„Dar nu mă supăr. Insula Iubirii (n.r. asta cunoaște Bianca despre Gabriella). Am făcut ce am vrut, că eram singură și nu trebuie să dau explicații. Am făcut ce pot să fac și afară dacă cunosc un băiat și stau cu el o lună într-o casă. Este cursul firesc al vieții și oricine l-ar putea vedea ca pe ceva normal”, a răspuns Gabriella la Insula Iubirii.

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Ce ultimatum i-a dat Prințul Marco soției sale! „Principesa” Bianca, pusă în gardă la Insula Iubirii: „Va trebui să iau o alegere”

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