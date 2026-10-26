Motivul pentru care Dorian Popa nu se simte bine când privește poze cu tatăl său. Ce dramă ascunde: „Din păcate, a lăsat un gust amar”

Dorian Popa a vorbit deschis despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa: absența tatălui din copilărie și urmele pe care această ruptură le-a lăsat în sufletul său. Invitat în podcastul „Teorie și Practică”, găzduit de Alin Barabancea, artistul a făcut mărturisiri emoționante despre relația cu părintele său, care a plecat din familie în perioada în care el avea doar 14 ani, iar fratele său, 16 ani.

Odată cu trecerea timpului, Dorian Popa a învățat să ierte. Totuși, el recunoaște că întâlnirea cu amintirile legate de tatăl său îi provoacă în continuare o stare de neliniște.

Artistul a explicat că nu și-a dorit neapărat un părinte care să îl susțină financiar sau să îi rezolve problemele. Vedeta și-ar fi dorit să aibă parte de prezența și sprijinul unui tată, așa cum se întâmplă în alte familii.

„A lăsat un gust amar”

Dorian a recunoscut că trecutul său familial continuă să aibă un impact asupra felului în care se simte atunci când își vede tatăl sau când este pus în fața unor amintiri legate de acesta. Chiar dacă a făcut pași spre iertare, sentimentele provocate de absența părintelui nu au dispărut complet.

„În mine sunt niște energii ciudățele. Deși nu este nevoie de el, ne-a părăsit când eu aveam 14 ani, iar fratele meu, 16 ani. Maică-mea, o dulceață, dar la fel de severă ca întotdeauna, iar tatăl meu, din păcate, a lăsat un gust amar. Am învățat, cu anii, să îl iert, dar asta nu înseamnă că nu mă neliniștește din punct de vedere energetic când îl văd. Mă simt un pic în gardă”, a povestit Dorian Popa în podcastul „Teorie și Practică”.

Cuvintele sale scot la iveală o realitate pe care artistul nu a ascuns-o. Pentru el, iertarea nu înseamnă neapărat că toate rănile trecutului se vindecă. Chiar dacă a reușit să privească lucrurile diferit odată cu maturizarea, relația cu tatăl său rămâne un subiect sensibil.

Ce și-ar fi dorit, de fapt, de la tatăl său

Dincolo de dezamăgirile trăite în copilărie, Dorian Popa a vorbit și despre lucrurile simple pe care și-ar fi dorit să le poată împărtăși cu tatăl său. Artistul a explicat că nu sprijinul material ar fi reprezentat cea mai importantă parte a relației, ci prezența unui părinte pe care să se poată baza în viața de zi cu zi.

„Lucrul care mă doare cel mai tare este că am spus așa: nu mi-aș fi dorit să îl am ca să mă susțină dintr-un anumit punct de vedere, ci mi-aș fi dorit să fie aici ca să mă bucur și eu de moșulică al meu, căruia să-i spun: «Tată, ia mașina, du-te la service, că nu am timp, am filmări»”, a mărturisit artistul.

Pentru Dorian Popa, dorul de o relație firească tată-fiu pare să fie legat mai ales de momentele obișnuite, de gesturile mărunte și de sentimentul că există cineva alături de el, indiferent de cât de aglomerată este viața profesională.

Grija pentru mama sa, o altă durere a artistului

În cadrul discuției, Dorian Popa a vorbit și despre dorința de a-și vedea mama sprijinită. Mai mult, el și-ar fi dorit ca aceasta să nu înfrunte singură toate dificultățile. Chiar dacă artistul spune că ar putea să o ajute financiar, consideră că prezența unui partener alături de ea ar fi însemnat un sprijin diferit, unul care nu poate fi înlocuit în totalitate de bani.

„Mi-aș fi dorit să știu că maică-mea este cu cineva. Chiar dacă eu aș ajuta-o financiar, măcar ar fi avut sprijinul omului de lângă ea și, cu siguranță, nu singurătatea care sunt sigur că o apasă”, a mai spus Dorian Popa.

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