Dorian Popa nu l-a uitat pe Cheluțu. Gestul făcut la patru luni de la moartea câinelui său: „A fost trimisă”

Dorian Popa nu l-a uitat pe Cheluțu. Gestul făcut la patru luni de la moartea câinelui său: „A fost trimisă”
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Dorian Popa și soția sa și-au luat un nou cățel
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Au trecut patru luni de la pierderea lui Cheluțu, câinele care i-a fost alături lui Dorian Popa timp de aproape un deceniu și care a devenit cunoscut de milioane de oameni prin aparițiile sale în mediul online. Bulldogul francez a murit pe 1 iunie 2026, chiar în ziua în care împlinea 10 ani, iar despărțirea a fost una extrem de dureroasă pentru artist.

De-a lungul anilor, Cheluțu a devenit un membru important al familiei, dar și o prezență familiară pentru urmăritorii lui Dorian Popa. Acum, după perioada dificilă prin care a trecut, Dorian Popa și soția lui, Andreea, au decis să deschidă din nou ușa casei pentru un suflet care avea nevoie de ajutor.

Dorian Popa și Andreea au adoptat un cățel

Cei doi au adoptat o bulldogiță în vârstă de doi ani, care fusese exploatată pentru reproducere și abandonată după ce a dezvoltat o hernie ombilicală. Animalul a fost operat de o asociație înainte de a ajunge în influencer și soția sa.

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Acesta simte că fostul patruped, Cheluțu, i-a trimis un semn și l-a îndreptat către un alt animal care avea nevoie să fie salvat. Totodată, precizează că nu îi va lua niciodată locul, însă apariția ei în viața familiei reprezintă un nou început.

Sursa foto: Instagram

Prin această alegere, Dorian Popa transmite și un mesaj în favoarea adopției. În locul cumpărării unui animal, el a ales să ofere unei cățelușe abandonate șansa la o viață liniștită, într-o familie care o poate ajuta să se vindece atât fizic, cât și emoțional.

„După luni grele de durere, neliniște și vindecare, Cheluțu ne-a trimis un semn de Sus și ne-a îndreptat atenția către următorul suflețel pe care-l putem salva și care ne poate salva pe noi… Îngerașul nostru, o bulldogiță de 2 anișori chinuită, exploatată pentru înmulțire și abandonată în momentul în care a suferit o hernie ombilicală… A fost operată de asociație și acum este bine!! Astăzi, noi am devenit noua ei familie!! Nu îl poate înlocui pe Cheluțu, dar suntem siguri că a fost trimisă de el, prin felul în care ne-am intersectat…
Începe un drum lung, dar frumos, de vindecare, atât fizică, cât și sufletească pentru ea… Șiii: un nou nume. E surpriză deocamdată.”, a scris Dorian Popa pe rețelele de socializare.”, a spus Dorian Popa pe rețelele de socializare.

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