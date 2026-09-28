Cine este Roxana Lite, noua concurentă de la Burlacii: Foc în Paradis: „Băieții îi păstrați pentru mine”

Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis se pregătește pentru o nouă schimbare. După cea de-a doua ceremonie a trandafirilor, care s-a încheiat cu o nouă eliminare, o nouă concurentă intră în vila din Turcia. Roxana Lite vine hotărâtă să își facă loc printre ceilalți participanți și să schimbe dinamica deja tensionată dintre concurenți.

Cine este Roxana Lite, noua concurentă de la Burlacii: Foc în Paradis

Roxana Lite își va face apariția în show-ul Burlacii: Foc în Paradis în ediția de luni, 28 septembrie, de la ora 23:00, la Acasă TV.

Noua concurentă este o blondină frumoasă, cu o personalitate puternică și cu experiență în fața camerelor de filmat. Ea nu vine doar pentru o vacanță, ci pentru o experiență de neuitat. Știe ce își dorește și lasă să se înțeleagă că este pregătită să se lupte pentru inima băieților.

„Sunt Roxana, ați pus-o! Vreau să fie băieți mișto, cu energie faină, să dansăm, să ne distrăm, să ne simțim bine. Gagici, împărțim băuturi, distracții, toate, dar nu bărbații. Pe ăia îi păstrați pentru mine”, anunță Roxana, într-un mesaj de dinaintea apariției sale pe micile ecrane.

A participat și la Insula Iubirii

Noua burlăciță nu este străină de camerele de luat vederi. Roxana Lite a participat la Insula Iubirii în sezonul șase, în calitate de ispită. Ea este obișnuită cu emoțiile din cadrul reality-show-urilor.

Roxana intră în noul show într-un moment în care lucrurile au început deja să se aprindă. Relațiile dintre concurenți se conturează din ce în ce mai puternic și deja au apărut gelozii și discuții aprinse. Orice personaj care intră în competiție poate schimba radical dinamica show-ului.

Roxana Lite intră în emisiune cu chef de distracție, energie și o strategie bine conturată când vine vorba despre băieți.

După eliminarea de joi și cea de-a doua ceremonie a trandafirilor, difuzată astăzi, intrarea Roxanei în Burlacii: Foc în Paradis este unul dintre momentele importante din vilă.

Rămâne de văzut pe cine va pune ochii noua concurentă și cum își va face simțită prezența în cadrul showului.

Cu ce se ocupă Roxana Lite

Roxana Lite a participa la Insula Iubirii în 2022, în sezonul 6 al emisiunii prezentate de Radu Vâlcan. Tânăra are 32 de ani și este licențiată în Turism, deși a preferat să profeseze în zona de beauty.

Pe vremea participării la Insula Iubirii, ea deținea un salon de înfrumusețare. Tânăra a absolvit Economia Comerțului, Turismului și Servciilor la Universitatea Constantin Brâncoveanu. Înainte de asta, ea a urmat cursurile Colegiului Național de Informatică Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea.

„Mă simt o ispită și în viața de zi cu zi. De cele mai multe ori întorc priviri pe care nu-mi propun să le întorc și atenția bărbaților din camera în care sunt e, de cele mai multe ori, îndreptată către mine”, spunea tânăra la începutul sezonului 6 din Insula Iubirii.

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