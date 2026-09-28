Uniforma școlară redevine obligatorie? Proiectul de lege a fost aprobat de Senat

Uniforma școlară redevine obligatorie? Proiectul de lege a fost aprobat de Senat
Uniforma școlară
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Proiectul de lege care prevede introducerea uniformei obligatorii în școlile de stat din învățământul preuniversitar a primit luni aprobarea Senatului. Inițiativa, aparținând PSD, a fost adoptată cu 84 de voturi favorabile, în timp ce 18 senatori au votat împotrivă, iar alți patru s-au abținut.

Senatul a fost prima Cameră sesizată în cazul acestui proiect. Următorul pas legislativ este dezbaterea și votul în Camera Deputaților, care va avea rolul de for decizional.

Inițiativa urmărește actualizarea cadrului legislativ din domeniul educației prin introducerea unor prevederi referitoare la purtarea uniformei în unitățile de învățământ preuniversitar.

Proiectul stabilește că elevii ar urma să poarte o ținută școlară, urmând ca fiecare uniformă să respecte anumite criterii privind designul, caracteristicile tehnice și piesele din care este alcătuită. Totodată, sunt prevăzute soluții prin care uniformele să poată fi oferite fără costuri elevilor sau prin sprijin financiar.

Noile prevederi stabilesc că școlile nu vor putea solicita elevilor purtarea unor piese vestimentare ori accesorii suplimentare față de cele incluse în uniforma aprobată. Singura excepție menționată este ecusonul pe care trebuie să fie trecut numele unității de învățământ.

Uniforme fără costuri

Proiectul include și măsuri de sprijin financiar pentru procurarea uniformelor, acestea putând fi oferite gratuit sau prin acordarea unor subvenții. Costurile pot fi acoperite din bugetele administrațiilor publice locale și județene, inclusiv din fondurile Consiliului General al Municipiului București, dar și prin utilizarea unor surse de finanțare externă nerambursabilă.

Autorii inițiativei susțin că proiectul urmărește stabilirea unei ținute standard pentru elevii din sistemul public de învățământ preuniversitar.

Potrivit acestora, decizia privind aspectul uniformei ar urma să fie luată la nivelul fiecărei comunități școlare. Prin urmare, modelul ar putea fi adaptat specificului local. În același timp, propunerea prevede măsuri pentru evitarea exclusivității unui singur furnizor și permite acordarea unui sprijin financiar pentru achiziționarea setului de bază al uniformei.

„Iniţiativa legislativă propusă aduce cu sine multiple beneficii pentru comunitatea şcolară, fără să creeze discriminări sau presiuni financiare asupra familiilor: Combaterea discriminării şi reducerea fenomenului de bullying: Prin introducerea unei ţinute unice, se atenuează vizibilitatea diferenţelor de statut material dintre familiile elevilor. Dispar barierele artificiale şi criteriile de judecată bazate pe haine de firmă sau trenduri scumpe, generând un mediu bazat pe meritocraţie şi respect reciproc; Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ: O ţinută unică permite personalului de pază şi cadrelor didactice să identifice vizual, instantaneu, elevii aparţinători ai acelei şcoli.

Acest lucru reduce riscul pătrunderii persoanelor străine sau neautorizate în perimetrul şcolar, facilitând un management mult mai strict al siguranţei copiilor; Întărirea sentimentului de apartenenţă şi concentrarea pe educaţie: Standardizarea vestimentară sporeşte mândria de a reprezenta o anumită comunitate şcolară şi creează un sentiment de unitate colectivă. În plus, simplificarea opţiunilor vestimentare zilnice reorientează focusul elevilor dinspre aspectul estetic exterior către activitatea de învăţare, disciplină şi dezvoltare personal”,  spun iniţiatorii.

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