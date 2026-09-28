Ce se va întâmpla cu copilul femeii în vârstă de 27 de ani înjunghiată mortal de soț. Bărbatul a fost arestat preventiv

O femeie în vârstă de 27 de ani a fost înjunghiată mortal de propriul soț. Între cei doi ar fi izbucnit un scandal pe fondul geloziei, iar bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi atacat-o. Aceștia au un copil de doar 7 ani.

Ies noi detalii la suprafață privind tragedia care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Vrancea. Femeia ar fi fost atacată de soțul ei, după o ceartă pe fondul geloziei. Medicii au ajuns la fața locului, însă nu i-au mai putut salva viața.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Situația se complică și asta pentru că cei doi au împreună un copil în vârstă de 7 ani. Acum, mulți se întreabă ce se va întâmpla cu el.

Ce se va întâmpla cu copilul femeii în vârstă de 27 de ani înjunghiată mortal de soț

În timp ce bărbatul este reținut, o anchetă este în desfășurare. Oamenii legii vor să stabilească ce s-a întâmplat în locuința celor doi soți înainte de apelul la 112. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Totodată, copilul a fost preluat de inspectorii de la Protecția Copilului și va rămâne în grija lor până când toate verificările vor fi efectuate. Ce se va întâmpla ulterior cu el, vor stabili anchetatorii.

O altă tânără a fost ucisă din gelozie

După Valentina Tănăsie, tânăra găsită fără viață în râul Olt, o altă femeie a fost ucisă de soț. Totul s-a petrecut în comuna Gugești, Vrancea. Apelul către 112 s-a efectuat în jurul orei 1:37, astfel că autoritățile au fost sesizate cu privire la scandalul care a izbucnit în locuința celor doi soți. La scurt timp au ajuns polițiștii și medicii, însă din nefericire nu au mai putut face nimic pentru ea.

Inițial, bărbatul în vârstă de 32 de ani, inculpat în acest caz, a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi instanța a admis propunerea procurorilor, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Acum, anchetatorii încearcă că stabilească exact ce s-a întâmplat între ei. Din primele verificări, cearta celor doi ar fi pornit pe fondul geloziei. Crima din Vrancea marchează cel de-al 28-lea caz de femicid din România, de la începutul anului.

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Ea este femeia din Vrancea ucisă de soț. Familia tinerei nu își poate explica gestul