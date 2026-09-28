Eliza nu își poate reveni nici acum după moartea Valentinei. ”Păcat de ea”

Eliza nu își poate reveni nici acum după moartea Valentinei. ”Păcat de ea”
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Valentina și sora ei. Sursa foto Colaj CANCAN
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Valentina Tănăsie a fost găsită fără viață în râul Olt. Tânăra în vârstă de 28 de ani avea multiple lovituri pe corp, iar principalul suspect în acest caz este chiar iubitul ei, Vlad Bălțățeanu. La câteva zile de la înmormântare, sora acesteia a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Familia tinerei este îngenuncheată de durere. Sora ei, Eliza Tănăsie, cunoscută ca hairstylistă, a postat un mesaj impresionant pe pagina sa de TikTok.

Aceasta a publicat și câteva fotografii cu Valentina, care îi aduc acum alinare. Totodată, în secțiunea de comentarii curg mesaje de la utilizatorii șocați de tragedie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul publicat de sora Valentinei Tănăsie

Cazul Valentinei a cutremurat o țară întreagă. Tânăra avea o relație cu Vlad Bălțățeanu de trei luni, locuiau împreună, însă situația nu era deloc roz. Părinții acesteia au mărturisit că bărbatul era adesea agresiv atât fizic, cât și verbal, iar asta a instalat teama. Numai că femeia nu a mai avut scăpare. Acum, el este căutat de polițiști în toată Europa, fiind principalul suspect.

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Pe de altă parte, familia ei a condus-o pe ultimul drum și îi încearcă sentimente greu de gestionat. Eliza Tănăsie, sora Valentinei, a scris pe pagina sa de TikTok un mesaj înduioșitor care sugerează că gândurile sale se îndreaptă către amintirile din copilărie pe care le are cu cea pe care tocmai a pierdut-o.

„Toți văd o femeie de 28 de ani, însă eu văd surioara mea copil”, a scris Eliza Tănăsie.

„Ce zâmbet drăguț avea”

Valentina Tănăsie și sora ei/ sursa foto: TikTok

Valentina Tănăsie și sora ei/ sursa foto: TikTok

Alături de mesaj, sora Valentinei a publicat și imagini unice. Utilizatorii platformei, șocați de tragedia care s-a petrecut, au lăsat comentarii impresionante.

Mulți au remarcat zâmbetul ei și frumusețea tinerei. De asemenea, au scris, cu tristețe, că ar trebui să i se facă dreptate, dar și că îi sunt alături Elizei.

„Ce zâmbet drăguț avea”/ „Păcat de ea…era o femeie frumoasă și sigur avea un suflet pur”/ „Sincere condoleanțe! Multă putere ție și familiei tale!”/ „Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace și liniște! Vouă să vă dea Dumnezeu putere! Luptați pentru a-i face dreptate pentru că nicio femeie nu merită așa ceva”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

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