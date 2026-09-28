MTV VMAs 2026 | Madonna a dominat gala, iar Taylor Swift a primit marele premiu al serii. Lista completă a câștigătorilor

MTV VMAs 2026 | Madonna a dominat gala, iar Taylor Swift a primit marele premiu al serii. Lista completă a câștigătorilor
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Sursa foto: Profimedia
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MTV Video Music Awards 2026 și-a desemnat câștigătorii. Madonna a dominat gala și a plecat acasă cu șapte trofee, în timp ce Taylor Swift a primit marele premiu al serii, „Videoclipul anului”. BTS, Ariana Grande, Lisa, Bruno Mars și Bad Bunny s-au numărat, de asemenea, printre artiștii recompensați.

Gala MTV VMAs 2026 a avut loc duminică, 27 septembrie, la Peacock Theater din Los Angeles, iar ceremonia a fost prezentată de Snoop Dogg.

Madonna, care a revenit pe scena galei după o absență de 23 de ani, a fost marea câștigătoare a ediției din acest an. Artista a obținut șapte trofee, inclusiv „Artistul anului” și „Cel mai bun album”, pentru „Confessions II”, potrivit PEOPLE.

Taylor Swift a câștigat „Videoclipul anului” cu „The Fate of Ophelia”, dar și premiul pentru „Cea mai bună regie”, pentru „Opalite”. Cântăreața a primit în cadrul ceremoniei și primul „Artist Director Honors” din istoria MTV VMAs, un premiu special care recompensează contribuția artiștilor la regia videoclipurilor muzicale.

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Madonna și Taylor Swift, printre marii câștigători

Madonna a obținut premiul pentru „Artistul anului”, categorie în care au mai fost nominalizați Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter și Taylor Swift.

„Confessions II” a fost desemnat „Cel mai bun album”, iar „Confessions II – The Film” i-a adus artistei alte trofee, inclusiv pentru „Cel mai bun videoclip de lungă durată”, „Cel mai bun videoclip dance”, „Cea mai bună imagine” și „Cea mai bună coregrafie”.

Madonna și Sabrina Carpenter au câștigat premiul pentru „Cea mai bună colaborare”, pentru piesa „Bring Your Love”.

Sursa foto: Profimedia

Taylor Swift a plecat cu trofeul „Videoclipul anului” pentru „The Fate of Ophelia”, în timp ce BTS a câștigat „Piesa anului” cu „Swim”. Formația sud-coreeană a obținut și premiile pentru „Cea mai bună piesă K-pop” și „Cel mai bun grup”.

Lisa a câștigat categoria „Cel mai bun pop” pentru „Dream”, alături de Kentaro Sakaguchi, iar Sienna Spiro a primit trofeul pentru „Cel mai bun artist debutant”.

Lista câștigătorilor MTV VMAs 2026

  • Videoclipul anului: Taylor Swift – „The Fate of Ophelia”
  • Artistul anului: Madonna
  • Piesa anului: BTS – „Swim”
  • Cel mai bun artist debutant: Sienna Spiro
  • Cea mai bună colaborare: Madonna & Sabrina Carpenter – „Bring Your Love”
  • Cel mai bun pop: Lisa – „Dream”, feat. Kentaro Sakaguchi
  • Cea mai bună piesă hip-hop: Cardi B feat. Kehlani – „Safe”
  • Cea mai bună piesă R&B: Bruno Mars – „I Just Might”
  • Cea mai bună piesă alternative: Olivia Rodrigo – „the cure”
  • Cel mai bun clip dance: Madonna – „Confessions II – The Film”
  • Cea mai bună piesă latino: Bad Bunny – „NUEVAYoL”
  • Cea mai bună piesă K-pop: BTS – „Swim”
  • Cea mai bună piesă country: Ella Langley – „Choosin’ Texas”
  • Cel mai bun grup: BTS
  • Cel mai bun videoclip de lungă durată: Madonna – „Confessions II – The Film”
  • Cel mai bun album: Madonna – „Confessions II”
  • Piesa verii: Ariana Grande – „hate that i made you love me”

Premiile pentru realizările tehnice

Pe lângă principalele categorii, artiștii și echipele lor au fost recompensați și pentru regie, imagine, montaj, coregrafie, scenografie și efecte vizuale.

  • Cea mai bună regie: Taylor Swift – „Opalite”
  • Cea mai bună scenografie: PinkPantheress – „Stateside + Zara Larsson”
  • Cea mai bună imagine: Madonna – „Confessions II – The Film”
  • Cel mai bun montaj: Sabrina Carpenter – „House Tour”
  • Cea mai bună coregrafie: Madonna – „Confessions II – The Film”
  • Cele mai bune efecte vizuale: Ariana Grande – „hate that i made you love me”

Taylor Swift a primit și Artist Director Honors, acordat pentru prima dată în istoria MTV VMAs. Distincția a fost creată pentru a recunoaște contribuția artiștilor care au avut un impact important asupra videoclipurilor muzicale inclusiv din postura de regizori.

Un alt premiu special al serii, Video Vanguard Award, i-a revenit trupei Nirvana.

Omagii pentru George Michael și Dolly Parton

Gala MTV VMAs 2026 a inclus și mai multe momente dedicate unor nume importante din istoria muzicii. George Michael a fost omagiat printr-un moment special susținut de Raye, Teddy Swims și Sombr, cărora li s-a alăturat, într-o apariție-surpriză, Adam Lambert. Acesta a interpretat „Freedom! ’90”, una dintre cele mai cunoscute piese ale regretatului artist britanic.

Sursa foto: Profimedia

Un alt moment emoționant i-a fost dedicat lui Dolly Parton. Kacey Musgraves a condus omagiul adus legendarei artiste country, care a murit în luna august, la vârsta de 80 de ani.

Nirvana a avut, la rândul său, un loc important în cadrul ceremoniei. Dave Grohl, Krist Novoselic și Pat Smear s-au reunit pe scena VMAs, iar formația a fost recompensată cu prestigiosul „Video Vanguard Award”. Taylor Swift a adus și ea un omagiu lui Dolly Parton în momentul în care a primit premiul pentru „Videoclipul anului”, numind-o pe artistă una dintre marile sale surse de inspirație.

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