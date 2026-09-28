Insula iubirii, compromisă?! Supărare mare după ce unul dintre cele mai controversate cupluri s-a dat de gol

Nici bine nu a început Insula Iubirii că deja concurenții s-au dat de gol cu privire la deznodământ. O urmăritoare a emisiunii a văzut cum una dintre concurente s-a postat cu un cadou primit de la partener. Tânăra s-a arătat indignată de spoiler, precizând că show-ul nu mai are niciun farmec.

Insula Iubirii este una dintre cele mai iubite emisiuni TV. Cuplurile ajung în Thailanda să își testeze relația, iar la final aleg dacă pleacă acasă împreună sau separat, în funcție de ce s-a întâmplat de-a lungul celor 21 de zile. Deși ar trebui să aflăm deznodământul în câteva săptămâni, concurenții nu s-au abținut și au postat în repetate rânduri imagini care sugerează concluzia după insulă.

O tânără a observat cum Bianca Ghiurcă și Prințul Marco se aflau în aceeași încăpere, ba chiar i-a făcut și un cadou soției sale. Aceasta s-a supărat atunci când a văzut fotografiile și a spus că se gândește dacă se mai uită sau nu la emisiune. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Supărare mare după ce cuplurile s-au dat de gol cu privire la deznodământ

Tânăra a făcut un videoclip pe TikTok, acolo unde a prezentat acele imagini. Aceasta a subliniat că nu se mai poate uita la emisiune, având în vedere că știe deznodământul cu privire la relația dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco.

Ea este de părere că nu ar trebui să se expună în acest mod în mediul online, pentru că astfel show-ul nu mai are farmec. Cu atât mai mult că bărbatul cade în ispită cu Gabriella.

„Nu o să mă mai uit la insulă cu aceiași ochi, pentru că aseară am văzut asta. Bianca a primit o geantă cadou de ziua ei. Da? Uitați geanta și uitați mesajul ăsta. Și de la cine credeți că a primit geanta? Bineînțeles, de la Prințul, care a ajutat-o să despacheteze. Uitați și aici mesaj frumos, da? Deci asta ne confirmă că oamenii ăștia doi au rămas împreună. Eu aseară am văzut secvențele în care Prințul o mângâia pe Gabriella și îi făcea masaj la gambe. Cum mă mai pot eu uita acum la insulă știind asta? Cum mă mai pot uita la fel la crizele de gelozie ale Biancăi? Văzând asta, știind asta. Nu va mai fi la fel”, a spus urmăritoarea emisiunii pe TikTok.

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