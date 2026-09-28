Gisele Bündchen i-ar fi spus doar trei cuvinte lui Tom Brady înainte de divorț! Dezvăluirea apărută după patru ani

Tom Brady ar fi făcut o ultimă încercare de a-și salva căsnicia cu Gisele Bündchen cu numai câteva luni înainte ca cei doi să divorțeze, potrivit dezvăluirilor dintr-o nouă carte despre legendarul jucător de fotbal american. În vara anului 2022, Brady ar fi plecat timp de 11 zile din cantonamentul celor de la Tampa Bay Buccaneers pentru a se întâlni cu soția sa într-o stațiune privată din Bahamas, în condițiile în care mariajul lor, care dura de 13 ani, se afla într-un moment critic. Când s-a întors, unul dintre antrenorii săi susține că sportivul era complet schimbat, fără bucurie și vizibil afectat de ceea ce se întâmplase în viața sa personală.

Tom Brady a plecat din cantonament pentru a încerca să-și salveze căsnicia

Tom Brady a făcut o ultimă încercare, care a durat 11 zile, pentru a-și salva căsnicia cu Gisele Bündchen, cu doar câteva luni înainte ca cei doi să divorțeze, potrivit unei noi cărți.

Legenda NFL a primit permisiunea de a lipsi din cantonamentul Tampa Bay Buccaneers din 2022 și a plecat într-o stațiune privată din Bahamas pentru a se întâlni cu soția sa de atunci, într-o perioadă în care mariajul lor de 13 ani atârna de un fir de ață.

„Trebuie să mă ocup de niște lucruri personale”, i-ar fi spus Brady, în vârstă de 49 de ani, antrenorului Clyde Christensen, potrivit viitoarei biografii „Brady: An American Story and the Price of Greatness”, citată de Daily Mail.

Plecarea bruscă a lui Brady i-ar fi făcut chiar și pe oamenii din jurul său să se întrebe dacă sportivul avea să se mai întoarcă la echipă.

„Tom nu știa ce naiba se întâmplă. Iar noi nu știam dacă se va mai întoarce vreodată”, și-a amintit un antrenor secund.

„Tom era doar o umbră a omului care fusese”

Brady s-a întors la Tampa după 11 zile, însă, potrivit lui Clyde Christensen, era evident că escapada nu reușise să repare relația deteriorată dintre el și Gisele Bündchen.

„Tom era doar o umbră a omului care fusese atunci când s-a întors. Nu mai exista nicio bucurie. Totul devenise o muncă grea”, a povestit Christensen.

În acea perioadă tumultuoasă, Brady ar fi fost și extrem de slab, iar autorul Lars Anderson susține că unii dintre antrenori și coechipieri au făcut în privat comparații alarmante în legătură cu aspectul său fizic.

Problemele din căsnicia lui Tom Brady și Gisele Bündchen nu ar fi apărut însă în 2022. Potrivit noilor dezvăluiri, tensiunile existau de ani buni, iar modelul își dorea ca soțul său să se retragă din fotbal și să petreacă mai mult timp alături de familie.

Gisele Bündchen i-ar fi cerut încă din 2017 să se retragă

După ce Brady i-a condus pe New England Patriots spre victoria împotriva Atlanta Falcons la Super Bowl LI, în 2017, Gisele Bündchen a intrat pe teren și, potrivit autorului Lars Anderson, l-ar fi întrebat direct dacă nu cumva acela era momentul perfect pentru retragere.

„Nu ar fi acum momentul perfect să te retragi?”, l-ar fi întrebat aceasta.

Mai târziu, în aceeași zi, Bündchen ar fi deschis din nou subiectul retragerii, însă răspunsul lui Brady ar fi arătat că sportivul nu avea nicio intenție să renunțe la cariera sa.

„Ghinion, iubito. Mă distrez prea bine acum”, i-ar fi răspuns acesta.

Un an mai târziu, după ce Patriots au pierdut Super Bowl-ul în fața celor de la Philadelphia Eagles, Gisele i-ar fi cerut din nou să se retragă, de această dată prin intermediul unei scrisori emoționante.

Gisele voia mai mult ajutor cu copiii și timp pentru propria carieră

Potrivit cărții, problema nu era doar faptul că Brady continua să joace fotbal, ci și cât de mult din timpul și atenția lui erau consumate de carieră chiar și atunci când se afla acasă. Gisele Bündchen și-ar fi dorit ca soțul ei să fie mai prezent în viața familiei, să o ajute mai mult cu copiii și să-i ofere și ei posibilitatea de a-și dedica mai mult timp propriei cariere.

„Avea nevoie ca el să fie prezent atunci când era acasă, nu să răspundă la mesajele de pe telefonul care vibra încontinuu sau să rejudece un meci în mintea lui. Avea nevoie de mai mult ajutor cu copiii. Avea nevoie de șansa de a dormi până mai târziu măcar câteva zile pe săptămână. Avea nevoie de mai mult timp pentru propria carieră”, scrie Anderson.

Gisele Bündchen, unul dintre cele mai de succes modele din lume, și-a pus cariera pe plan secund pentru a-i crește pe cei doi copii ai cuplului, Benjamin și Vivian, și a contribuit, de asemenea, la creșterea lui Jack, fiul lui Brady din relația anterioară cu Bridget Moynahan.

Cele trei cuvinte pe care Gisele i le-ar fi spus lui Tom Brady

Potrivit cărții, momentul în care Gisele Bündchen ar fi decis definitiv să pună capăt căsniciei ar fi venit după ce modelul, cunoscut pentru interesul său față de astrologie, a consultat o carte pe această temă.

„Într-o zi, Gisele, care este foarte pasionată de astrologie, practic s-a uitat la stele și i-a spus lui Tom: «Nu suntem compatibili». Și, pur și simplu, pentru ea totul s-a terminat”, a declarat pentru Lars Anderson o persoană apropiată de Brady.

Tom Brady și Gisele Bündchen și-au anunțat oficial divorțul pe 28 octombrie 2022, după ce se căsătoriseră în 2009, precizând la momentul respectiv că prioritatea lor rămâne reprezentată de copii.

„Ne-am îndepărtat unul de celălalt și, deși este, bineînțeles, dificil să treci prin așa ceva, mă simt binecuvântată pentru timpul pe care l-am petrecut împreună și îi voi dori întotdeauna numai bine lui Tom”, a scris Gisele Bündchen pe Instagram la momentul divorțului.

Gisele Bündchen s-a recăsătorit

Viața celor doi a mers mai departe după despărțire. În decembrie 2025, Gisele Bündchen s-a căsătorit cu instructorul de jiu-jitsu Joaquim Valente, iar cei doi au în prezent un fiu în vârstă de un an.

În ceea ce îl privește pe Tom Brady, fostul sportiv a fost asociat sentimental, după divorț, atât cu modelul Irina Shayk, cât și cu personalitatea online Alix Earle.

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