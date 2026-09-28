Un tânăr de 30 de ani a murit în fața blocului în care locuia. Trecătorii au dat alarma

Un eveniment tragic s-a petrecut în dimineața zilei de luni, 28 septembrie, în Timișoara. Un tânăr în vârstă de 30 de ani și-a găsit sfârșitul chiar în fața blocului în care locuia. Din primele informații, acestuia i s-a făcut rău și s-a așezat pe bancă.

Trecătorii au fost cei care au dat alarma și au sunat la 112. Din nefericire, cadrele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic, ulterior constatând decesul.

Tânărul ar fi suferit un infarct

Conform primelor informații, bărbatul de 30 de ani s-a simțit rău și s-a așezat pe banca de lângă blocul în care locuia. Cel mai probabil, tânărul ar fi suferit un infarct.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la IML pentru autopsie și pentru stabilitea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

CITEȘTE ȘI: Doliu în România! Stela Neagu, soția scriitorului Fănuș Neagu, a murit

Doliu în lumea muzicii! Bruno Kramm a murit subit, la câteva minute după ce a coborât de pe scenă